Frischer Anstrich für die Lindenschule

Arbeiten an Bellenberger Einrichtung gehen in die nächste Phase. Was alles ansteht.

Von Regina Langhans

Die Sanierung der Lindenschule in Bellenberg geht sichtlich voran: Während der Nordbau auf der Ostseite bereits im neuen Farbkleid grüne und gelbe Elemente analog zum Gemeindewappen aufweist, wird derzeit die Fassade des Südtrakts mit Dämmplatten verkleidet. Aber auch im Gebäudeinneren wird fleißig umgebaut, um den neuen Bedürfnissen zu entsprechen. Die Räte segneten alles ab. Ein Überblick:

Farbkonzept: Gelb und Grün verschönern nun auch das übrige Schulgebäude. Wie berichtet, ist der im ersten Bauabschnitt fertiggestellte Nordtrakt bereits gestrichen. Jetzt hat der Gemeinderat über die weitere Farbgestaltung entschieden: Das Dach des neuen Haupteingangs erhält einen anthrazitfarbenen Anstrich. Auf der südlichen Giebelwand wird ein Schullogo in Gelb und Grün angebracht: Es besteht aus einen stilisierten Baum und dem Namen der Schule. Rektorin Irene Schmid hat es entworfen. Die geschätzten Kosten liegen bei bis zu 20000 Euro.

Die Farben Gelb und Grün sollen die Schule hervorheben

Aufzug: Neben dem neuen Aufzug vom Keller ins Obergeschoss wird ein weiterer, sogenannter Senkrechtaufzug im Werkraum gebraucht. Das durch Wasserschaden unbenutzbar gewordene Schulzimmer war beim anfänglichen Sanierungskonzept nicht dabei. Wie berichtet, kann es aber durch eine Sonderförderung renoviert werden. Um den über wenige Treppen zu erreichenden Bereich als Werkraum nutzen zu können, stellt aus Platzgründen ein Aufzug die einzige Möglichkeit für einen barrierefreien Zugang dar. Die Räte befürworteten den Einbau. Die Kosten können bis zu 12000 Euro betragen.

Boden: Parkett muss überarbeitet werden

Mensa: Ein Akustiker ist vonnöten, um die richtigen Schallschutzvorkehrungen einzubauen. Die Mensa zieht vom Untergeschoss in den Mehrzweckraum des Foyers. Der Raum weist eine hohe Decke auf, sodass mit einem höheren Lärmpegel zu rechnen sei, sagte Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher (Freie Wählergemeinschaft). Zusammen mit der Möblierung werden die Kosten bei rund 10000 Euro liegen.

Parkett: Das Parkett erhält eine Kunstharzversiegelung und einen Linoleumbelag. Der Parkettboden hat sich in fünf Klassenzimmern – trotz Schutzvorkehrungen – während der Bauarbeiten gelockert und ist als solcher nicht mehr zu retten. Um nicht alles abtragen zu müssen, hatte der Architekt eine besondere Form von Kunstharzversiegelung vorgeschlagen. Diese würde mit dem Holz eine stabile dauerhafte Verbindung eingehen und auch den gelockerten Untergrund auffangen. Kosten: rund 44000 Euro.

Archivraum: Aus dem ehemaligen sogenannten Pumpensumpf wird ein kleiner Archivraum. Im Zuge der Sanierung bietet sich an, die inzwischen überflüssig gewordene Anlage zum Abpumpen von Wasser abzubauen. Kostenpunkt: circa 3000 Euro.

