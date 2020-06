00:31 Uhr

Fußballprofi hilft Senioren

Nach Klassenerhalt in der Bundesliga unterstützt Alexander Hack seinen Heimatort

Eine freudige Überraschung in Form von 2500 Euro erhielt der Vorsitzende des Vereins der Seniorengemeinschaft Babenhausen Manfred Lingens mitten in der Corona-Pandemie vom Babenhauser Fußballprofi Alexander Hack, der beim Bundesligisten FSV Mainz 05 unter Vertrag steht. Dem hochgewachsenen, robusten Innenverteidiger, der beim TSV 1862 Babenhausen seine Fußballkarriere startete und mit seinem Heimatort Babenhausen stets eng verbunden blieb, dankte Manfred Lingens herzlich und lud Hack ein, bei seinem nächsten „Heimatbesuch“ die Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu zu besuchen. Alexander Hack konnte den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga mit einem 3:1 Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende bereits vorzeitig sichern. (az)

