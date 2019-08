10:55 Uhr

Fußgänger will Motorradfahrer stoppen: Schwerer Unfall

Eine schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße NU 5 bei Illertissen ereignet. Beteiligt waren ein Fußgänger und ein Motorradfahrer.

Bei einem Zusammenstoß auf der Unterrother Straße bei Illertissen wird ein junger Mann verletzt. Er war wohl mitten auf der Fahrbahn gestanden.

Eine schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße NU 5 bei Illertissen ereignet. Wie die Polizei, mitteilt, stießen ein Fußgänger und ein Motorradfahrer zusammen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer war auf der Straße in Richtung Illertissen unterwegs. Auf der Fahrbahnmitte lief ein 28-jähriger Fußgänger - er versuchte offenbar, den Mann auf dem Motorrad zum Anhalten zu bewegen. Der Biker bremste und wollte ausweichen, doch er erfasste den Fußgänger. Dieser hatte wohl versucht, den Motorradfahrer mit den Händen zu ergreifen, so die Polizei. Der Fußgänger erlitt bei der Kollision Brüche und Prellungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer kann Sturz vermeiden

Der 48-Jährige konnte einen Sturz vermeiden und wurde deshalb laut Polizei nur leicht verletzt. Der Fußgänger war offenbar betrunken: Er sei "erheblich alkoholisiert" gewesen, heißt es im Polizeibericht weiter. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 1500 Euro.

Fußgänger kam von Musikfestival bei Jedesheim

Bei Jedesheim hat in der Nacht zum Samstag ein Musikfestival stattgefunden. In den frühen Morgenstunden warteten in der Umgebung hunderte junge Gäste auf eine Abholung durch Taxis und Eltern, hieß es. Auf den Straßen war deshalb einiges los. Der 28-Jährige war nach vorliegenden Informationen auf dem Festival gewesen und versuchte dann wohl, zu Fuß nach Hause zu kommen.

Straße war eineinhalb Stunden lang gesperrt

Die Straße war nach dem Unfall zwischen dem Kreisverkehr an der A7 und der Bergenstettener Straße in Jedesheim für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Illertissen und Jedesheim. (az, wis)

