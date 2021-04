GNTM: Schauspiel-Challenge mit Otto Waalkes

Plus Der ostfriesische Comedy-Star unterstützt Heidi Klum als Gastjuror und dreht mit den Kandidatinnen einen Sketch. Die Aufnahme mit Nersingerin Ana wird dabei zur Herausforderung für den Vollprofi.

Was Otto Waalkes zu seinem Auftritt bei Germanys Next Topmodel bewogen hat? Man wird es wohl nie erfahren. In der Sendung zeigt sich: Otto und GNTM - so richtig passt das dann doch nicht zusammen, hat aber hohen Unterhaltungswert.

Überraschungsgast bei GNTM: Otto Waalkes

Statt Fotoshooting stand dieses Woche ein Videodreh für die Kandidatinnen auf dem Programm. Und weil Models heutzutage ja sehr vielseitig sein müssen, wie Heidi jetzt schon oft genug erklärt hat, ist es diesmal kein Werbespot, wie etwa vorletzte Woche, sondern ein Comedysketch. Und von wem könnten die Mädchen da mehr lernen als von Komikerlegende Otto Waalkes. Ein Promigast, denn die Mädchen auch zielsicher erkennen (anders als so manchen "Stardesigner", den auch die Zuschauer erstmal am Smartphone googeln müssen).

Im Sketch mimen die Kandidatinnen eine Frau, die gerade ihren Ex mit seiner neuen getroffen hat und nun dringend die beste Freundin anrufen müssen. Das Problem: Der Handyakku ist alle. Einsatz für Otto als hilfsbereiten Kioskbesitzer, der das Handy lädt. Dabei müssen die Modelanwärterinnen eine zugeteilte Emotion spielen: Wut, Trauer oder Euphorie.

Die nette GNTM-Kandidatin Ana kann auch wütend

Auf Anas Karte steht Wut, die die sonst so nette Nersingerin glaubhaft rüberbringt. Ganz in Rage lässt sie Otto dabei kaum zu Wort kommen. Eine Herausforderung für den Ostfriesen, der kritisiert: "Mit so einem Partner ist es schon schwierig." So gehört Ana zu den Mädchen, die bei der Challenge weniger gut abschneiden.

Auch Heidi outet sich als großer Otto-Fan. Foto: Pro Sieben/Richard Hübner

Doch schlecht lief die Modelwoche für Ana dennoch nicht. Sie bekommt immerhin eine Einladung zum Opel-Casting. Den Job holt sich allerdings Ashley mit einer herzerwärmenden Kindheitsgeschichte: Ein Opel war das erste Auto, dass sich ihr Vater für die Familie leisten konnte, nachdem er in den 90ern als Flüchtling nach Europa kam. Das rührt auch das Castingteam der Automarke.

Entscheidungswalk bei Germany's Next Topmodel in Clubambiente

Der Entscheidungswalk stand diesmal unter dem Motto "Berliner Clubszene". Neben dem richtigen Gehen mussten die Mädchen auch zeigen, was sie tänzerisch drauf haben. Für die 20-Jährige Ana die größte Herausforderung: "Ab einer gewissen Grenze kann das ja auch affig wirken." Tat es bei ihr aber nicht. Heidi fand es gut und Ana löst ihr Ticket für die nächste Runde.

Weil Kandidatin Romy entschieden hat, die Show zu verlassen, geht es nun früher als gedacht um den Einzug in die Top 10. Sie ist übrigens in dieser Staffel bereits die Fünfte, die freiwillig geht. Sogar die Sechste, zählt man Linda mit, die aufgrund ihrer Höhenangst beim Höhenshooting abbrechen musste.

Weil am Ende auch Wackelkandidatin Elisa weiter war und somit doch elf Mädchen nächste Woche noch dabei sind, haben einige den Einzug in die Top Ten etwas zu früh gefeiert. Ana kann sich immerhin damit trösten, eine weitere Einladung zu einem Casting ergattert zu haben. Bei welchem Label erfahren die Zuschauer dann erst nächste Woche.

