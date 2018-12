13:45 Uhr

Gabelstapler durchbohrt Windschutzscheibe von Auto

Die Autofahrerin hatte am Montagmorgen Glück im Unglück.

Glück im Unglück hatte eine Frau am Montagmorgen in Pless: Die Gabel eines Gabelstaplers durchbohrte die Windschutzscheibe ihres Autos. Die Autofahrerin wurde dabei nicht verletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden.

Was geschehen ist? Der Polizei zufolge parkte ein Lastwagenfahrer seinen Sattelzug am linken Rand der Osterberger Straße, um Paletten bei einer Firma abzuladen. Mit einem Gabelstapler fuhr er in der Folge zu weit auf die Straße, sodass die beiden Gabeln in einer Höhe von circa 1,5 Meter hinter dem Sattelaufleger auf die Gegenfahrbahn ragten. Als der Mann wieder zurückfahren wollte, starb ihm der Motor ab. Er versuchte längere Zeit den Gabelstapler wieder in Gang zu bringen, was ihm jedoch misslang. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr die Autofahrerin die Ortsverbindungsstraße von Osterberg kommend in Richtung Pless. Sie fuhr links an dem Sattelzug vorbei – erkannte jedoch die herausragenden Gabeln nicht. Eine davon durchstach ihre Windschutzscheibe auf der rechten Seite. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1500 Euro.

