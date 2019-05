14:00 Uhr

Gasflasche fängt in Vöhringen Feuer

In Vöhringen ist eine Gasflasche in Brand geraten.

Ein Mann möchte sich Mittagessen zubereiten - doch dann eskaliert die Lage.

Eine Gasflasche ist am Sonntagnachmittag in Vöhringen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wollte ein Lastwagenfahrer auf einem Parkplatz an der Illerzeller Straße ein Mittagessen zubereiten. Der 53-Jährige zündete hierzu einen Gaskocher an. Aufgrund eines technischen Defekts ließ sich die Gaszufuhr dann allerdings nicht mehr kontrollieren – und die Gasflasche geriet in Brand.

Technischer Defekt war wohl schuld

Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und warf die Flasche in eine angrenzende Wiese. Dort konnte er sie mit einem Feuerlöscher ablöschen. Die Feuerwehr musste also nicht einschreiten. An der Wiese entstand ein geringfügiger Schaden, so die Polizei. Die Schadenshöhe steht aber noch nicht fest. (az)

