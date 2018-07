18.07.2018

Gastraum: Anwohner beschweren sich über Lärm

Seit knapp drei Monaten hat die ehemalige evangelische Kirche in Illertissen wieder geöffnet. Mit dem „Projekt Gastraum“ hat Oliver Rieger ein neues gastronomisches Konzept nach Illertissen gebracht. Doch einzelne Anwohner beschweren sich über zu viel Lärm.

Der Inhaber des Illertisser Wirtshauses in der ehemaligen evangelischen Kirche wird mit Vorwürfen konfrontiert. Was er dazu sagt und wie er darauf reagiert

Von Jonathan Mayer

Seit knapp drei Monaten hat das „Projekt Gastraum“ an der Bahnhofstraße in Illertissen nun schon geöffnet. In einer ehemaligen evangelischen Kirche hat Inhaber Oliver Rieger eine Gaststätte mit Übernachtungsgelegenheiten geschaffen. Das Geschäft läuft ihm zufolge bisher gut – „Zumindest, solange die Polizei nicht im Laden steht“. Denn die Gaststätte habe schon einige Male Besuch von den Beamten bekommen. Der Grund: Anwohner beschwerten sich über den Lärm der Besucher und zu laute Musik. Vor allem der Biergarten scheint manchen Nachbarn ein Dorn im Auge zu sein.

Der Chef der Illertisser Polizei, Franz Mayr, bestätigt die Einsätze seiner Kollegen. „Wir waren schon ein paar Mal vor Ort und sind eingeschritten“, sagt er auf Nachfrage. Jedes Mal sei es um Ruhestörung gegangen. „Allerdings war das nicht übermäßig häufig.“ Zwar hätten die Polizisten mehrfach auf die Sperrfristen hinweisen müssen, die Störungen traten aber „nicht so geballt auf, dass es unzumutbar wäre“.

Für Inhaber Oliver Rieger ist jedoch jeder Polizeieinsatz in seinem Geschäft eine Katastrophe. „Das macht einfach keinen guten Eindruck bei den Kunden.“ Er findet: „Die Beschwerden sind übertrieben.“ Er halte es mit den Öffnungszeiten sehr genau und achte mittlerweile darauf, dass kein Gast mehr nach 22 Uhr im Biergarten sitzt.

Die von der Stadt genehmigten Öffnungszeiten habe er immer eingehalten. Gerüchte, laut derer im „Gastraum“ bis nachts um drei Uhr gefeiert wird, stimmen dem Gastronomen nach nicht. „Das kommt rüber, als wären wir eine Diskothek. Aber die sind wir nicht.“

Handelt es sich also nur um einzelne Beschwerden lärmempfindlicher Nachbarn oder steckt doch mehr dahinter? Rieger jedenfalls hat den Eindruck, dass es nur Einzelne sind, die sich beklagen. Die meisten Anwohner fänden das Konzept seiner Gaststätte gut – und hätten auch kein Problem mit Lärm. „Wir sind hier direkt neben den Bahngleisen, da ist mein Restaurant ja wohl nicht das größte Problem.“

Auch ohne die Beschwerden habe er genug Sorgen. So suche er beispielsweise nach wie vor nach einem Koch, weil der andere krankheitsbedingt ausgefallen ist. „Als Gastronom hat man es ohnehin nicht leicht. Da machen es solche falschen Beschwerden noch schwerer“, sagt Rieger und ergänzt: „Viele müssen zu machen, das wollen wir verhindern.“ Wenn sich Anwohner aber ständig beschwerten, wäre das vielleicht irgendwann nicht mehr möglich.

Auch der Marketingbeauftragte der Stadt Illertissen, Henning Tatje, findet die Lage bedauerlich. „Hier prallen die Interessen von Anwohnern und Gastronomen aufeinander.“ Auch wenn bei der Stadt noch keine offizielle Beschwerde eingegangen sei, so habe auch er vom Unmut einiger Nachbarn gehört. „Ich möchte da aber keinen Gerüchten hinterherlaufen“, betont Tatje. Prinzipiell finde er Riegers Konzept für das „Projekt Gastraum“ gut. Er verspricht sich davon mehr Besucher in der Stadt.

Auch Tatje gibt zu Bedenken, dass in der Region immer mehr Gaststätten schließen müssen. „Da muss man nur mal an den Gasthof Krone denken.“ Dessen Pächter hatte vor knapp zwei Monaten Insolvenz angemeldet. „Es darf nicht sein, dass alle Gaststätten bei uns schließen.“ Trotzdem müssten die Betreiber auf die Anwohner Rücksicht nehmen.

Rieger jedenfalls versichert, dass er das tut. Auf der Facebook-Seite seines „Gastraums“ hat er die Gäste bereits dazu aufgerufen, draußen beim Rauchen und auf dem Nachhauseweg möglichst leise zu sein. Die Öffnungszeiten des Biergartens habe er ebenfalls angepasst. So gebe es dort ab 21.30 Uhr keinen Service mehr und ab 22 Uhr dürfe auch niemand mehr draußen sitzen.

Ob das etwas bringt, wisse aber auch er nicht. „Ich kann ja nicht jeden nach Hause begleiten und aufpassen, dass er leise ist.“ Zur Zukunft seiner Gaststätte in der ehemaligen evangelischen Kirche sagt Rieger: „Das wird noch spannend hier.“

