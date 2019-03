09:00 Uhr

Gegen Neonazis an einem Strang ziehen: Diskussion in Memmingen

Wie aktiv ist der „rechte Untergrund“ in der Region?

Politiker und Journalisten diskutieren über den „rechten Untergrund“ in der Region. Eine Recherchearbeit darüber soll demnächst erscheinen.

Von Dunja Schütterle

Ein Mann im T-Shirt – darauf abgebildet sind zwei blutrote Totenköpfe, die das Memminger Stadtwappen einrahmen und über denen die Worte „Voice of Anger – Brotherhood“ stehen, was übersetzt so viel wie Bruderschaft der Stimme des Zorns bedeutet. Das gezeigte Foto auf der Leinwand im Antonierhaus stammt aus den recherchierten Unterlagen der Internetplattform allgaeu-rechtsaussen.de, die nun eine Expertenrunde zum Thema „Wie gefährlich ist der rechte Untergrund im Allgäu?“ initiierte und die demnächst eine Publikation dazu herausgeben wird.

Der Träger des Shirts auf dem Foto gehört der rechtsradikalen Skinhead-Kameradschaft Voice of Anger an, die laut Allgäu rechtsaußen von Memmingen aus mit der rechtsextremen Szene in ganz Europa vernetzt ist. Über deren Machenschaften im Allgäu sprachen auf dem Podium die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, der Journalist Robert Andreasch und der Betreiber der Webseite, Sebastian Lipp. Die Moderation übernahm Journalist Thies Marsen vom Bayerischen Rundfunk, dessen Fachgebiet die neofaschistische Szene ist.

Vereinigung hat hierarchische Strukturen

Seit 17 Jahren ist die rechtsradikale Vereinigung Voice of Anger im Allgäu beheimatet. Sie ist laut Verfassungsschutz die größte noch aktive Gruppierung dieser Art in Bayern. Sebastian Lipp schätzt die Zahl der aktiven Mitglieder in der Region auf etwa 60 Personen. Die Zahl der Sympathisanten sei weit höher, glaubt er. Unter ihnen würden sich auch Besitzer diverser Immobilien im Allgäu und Oberschwaben befinden. Dazu gehöre etwa die ehemalige „Gartenschenke“ in Buxach-Hart, die erst vor Kurzem wieder für Treffen und Konzerte mit rechtsradikalen Bands genutzt wurde, nachdem Unbekannte den Skinhead-Treff 2017 angezündet hatten.

Wie Lipp erklärte, sei die Vereinigung mit hierarchischen Strukturen durchsetzt, die man sonst nur aus dem Rockermilieu kenne. Zudem gibt es seinen Recherchen zufolge auch im Allgäu Kampfsportschulen, in denen gewaltbereite rechte Aktivisten für den politischen Straßenkampf trainieren.

Robert Andreasch beobachtet die süddeutsche Neonazi-Szene seit den 1990er-Jahren. Für ihn ist sie im Laufe der Zeit immer dynamischer geworden. Wie er sagt, spielt Musik eine große Rolle. Sie sei identitätsstiftend und gewinnbringend für die Szene. Bands mit Namen wie Faustrecht und Act of Violence, deren Konzerte auch die Vereinigung Voice of Anger organisiere, stünden in enger Verbindung mit dem militanten internationalen Netzwerk von Blood & Honour. Ihre Texte seien oft antisemitisch und gewaltverherrlichend. Bei Großveranstaltungen mit derartigen Bands müssen laut den Diskussionsteilnehmern gut ausgebildete Polizei eingesetzt werden. „Man muss den Veranstaltern und Besuchern solcher Konzerte regelrecht auf die Pelle rücken. Dabei müssen die Sicherheitsbehörden aller Länder mehr zusammenarbeiten und sich vernetzen“, sagte Katharina Schulze.

Die Neonazi-Szene ist durch das Internet gut vernetzt, was nach den Worten der Diskutanten auch populistische Parteien für ihre Zwecke nutzen. Bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus müsse die Politik mit den Kommunen wie mit der Zivilbevölkerung an einem Strang ziehen und Aufklärung leisten, lautete das Fazit der Diskutanten.

Info: Näheres zu der Publikation „Voice of Anger und der rechte Untergrund im Allgäu“ unter allgaeu-rechtsaussen.de

Lesen Sie außerdem zum Thema: Nazi-Skinheads unter Beobachtung: Wie braun ist das Allgäu?

Themen Folgen