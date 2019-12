vor 60 Min.

Geistliche Abendmusik erklingt im Vöhlinschloss

Von der Renaissance hin zur Gegenwart: Die geistliche Abendmusik in der Kapelle des Illertisser Vöhlinschlosses begeistert das Publikum.

Von Wilhelm Schmid

Zum 39. Mal hat die „Geistliche Abendmusik“ in der Kapelle des Illertisser Vöhlinschlosses am vierten Adventssonntag eine gehaltvolle Einstimmung auf das Weihnachtsfest geboten – und so waren auch heuer beide Aufführungen ausverkauft. Günther Luderer als künstlerischer Leiter des Traditionsprojekts hatte eine erlesene Truppe zusammengestellt, die von der Renaissance bis zur Gegenwart eine Auswahl der schönsten weihnachtlichen Vokal- und Instrumentalwerke zum Besten gab.

Einleitend erklang von der Empore das „Prélude“ aus Johann Sebastian Bachs „Suite G-Dur BWV 1007“, wobei Fabio Marano seiner Viola ausdrucksvollen Klang entlockte. In der Arie „Flößt, mein Heiland“ aus dem vierten Teil des Bach-Weihnachtsoratoriums kamen sämtliche Mitwirkende gemeinsam zur Geltung, wobei Sopransolistin Verena Gropper durch ihre schöne Tongebung beeindruckte. Interessante Ergänzung fand sie in der von Pamela Rachel auf der Empore gesungenen Echostimme. Das Streicherensemble zeichnete sich in Georg Philipp Telemanns „Konzert für 4 Violinen G-Dur“ aus. Oboist Anselm Wohlfahrt wiederum überzeugte im „Adagio“ aus dem Bach-„Konzert d-moll BWV 1060 für Violine und Oboe“, ehe sich die Instrumentalisten mit Erfolg Mozarts „Kirchensonate C-Dur KV 336“ widmeten.

Ein großer stilistischer Kontrast entwickelte sich zwischen dem „Ave Maria“ des römischen Renaissance-Komponisten Giulio Caccini, von Verena Gropper mit großer Innigkeit gesungen, und der Melodie „Gabriel’s Oboe“ des bekannten Filmkomponisten Ennio Morricone, bei dem Anselm Wohlfahrt sein Können unter Beweis stellte. Das folgende Weihnachts-Wiegenlied „Christmas Lullaby“ des zeitgenössischen Tondichters John Rutter gab Verena Gropper abermals Gelegenheit, ihre Zuhörerschar zu beeindrucken, ehe sie mit dem wohl berühmtesten Weihnachtslied „Stille Nacht“ einen effektvollen Schlusspunkt unter die ebenso vielseitige wie hochkarätige Programmfolge setzte. Das gemeinsam gesungene „Macht hoch die Tür“ entließ das zutiefst beeindruckte Publikum in den Adventsabend.

