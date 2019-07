vor 37 Min.

Geknackte Autos in Memmingen: Verdächtige festgenommen

Es soll noch weitere Tatorte gegeben haben. Handelt es sich um schweren Bandendiebstahl?

Nach einer Vielzahl an Autoaufbrüchen auf dem Gelände eines Autohauses an der Europastraße im Memminger Stadtteil Amendingen hat die Polizei Tatverdächtige festgenommen. Im Raum steht der Verdacht des schweren Bandendiebstahls.

In der Nacht zum 5. Juli, sowie in der Zeit zwischen 13. und 15. Juli, wurden in Amendingen insgesamt 17 hochwertige Autos geknackt. Dabei soll ein Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro entstanden sein. Aus den Fahrzeugen wurden Lenkräder, Navigationsgeräte sowie weiteres technisches Zubehör ausgebaut und gestohlen. Der Entwendungsschaden dürfte in einem hohen fünfstelligen Betrag liegen, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln nun gegen einen 21-Jährigen und seine 20-jährige mutmaßliche Komplizin. Den Tatverdächtigen werden zahlreiche Diebstähle aus Fahrzeugen der Marke BMW zur Last gelegt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Wie sich herausstellte, dürfte das Duo auch für die Fälle in Memmingen verantwortlich sein. Die beiden Beschuldigten befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. (az)

