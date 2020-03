vor 39 Min.

Gemeinderat befürchtet Parkprobleme

Projekt in Kellmünz gefällt Marktrat nicht

Das Bauvorhaben, das darauf abzielte, dass in Kellmünz künftig Monteure und Handwerker auf der Durchreise eine günstige Unterkunft finden, scheint sich in Luft aufzulösen. Zumindest, was das geplante Aparthotel betrifft, das nun doch nicht realisiert werden soll. Den Bauantrag für ein Aparthotel mit Minimarkt und ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage hatte der Marktgemeinderat bereits vor über einem Jahr befürwortet. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass nun eine Tektur zum Bauantrag vorliegt, und dass es jetzt um zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und Mini-Markt gehe. Ein Hotel mit Apartments wird es demnach nicht geben. Doch auch mit den geänderten Planungen tat sich der Marktgemeinderat schwer.

Gerhard Steuer erläuterte, dass nun zwei Mehrfamilienhäuser mit je 17 Wohneinheiten zwischen Bahnlinie und Altwasserstraße realisiert werden sollen. Laut Stellplatzsatzung wären für 34 Wohneinheiten insgesamt 68 Stellplätze erforderlich. Ratsmitglied Thomas Obermüller gab zu Bedenken, dass es die Stellplatzverordnung zurzeit der ersten Bauantragsgenehmigung noch nicht gegeben hat. Allerdings sei es auch so, dass sich jetzt die Nutzung ändert und ausschließlich Wohnraum entstehen soll. Daher könne man die Stellplatzverordnung durchaus anwenden. Derzeit seien nur 35 Stellplätze in der Planung enthalten. Vier Stellplätze davon sind für den Mini-Markt eingeplant.

Gemeinderat Manfred Funke bekräftigte, dass mehr Wohneinheiten mehr Bewohner und damit mehr Fahrzeuge nach sich ziehen werden. Die ausgewiesenen Stellplätze seien zu wenig, um den Bedarf decken zu können. Funke befürchtete, dass man im Bereich der Altwasserstraße Parkprobleme bekommen wird. Andererseits stehe dem Bauwerber genügend Grundstücksfläche zur Verfügung, um weitere Stellplätze ausweisen zu können. Obst meinte, dass man dem Bauwerber Planungssicherheit entsprechend der alten Stellplatzverordnung gegeben hat. Die vorgetragenen Bedenken seien allerdings berechtigt.

Mit dem Bauvorhaben an sich taten sich die Markträte von Beginn an schwer. Der geplante Mini-Markt wurde als Konkurrenzsituation zum Dorfladen gesehen. In der Kritik stand auch das mächtige Erscheinungsbild der beiden Gebäudekomplexe, die in der Altwasserstraße entstehen sollen. Die Rätegemeinschaft lehnte die Tektur des Bauantrags mehrheitlich ab. (sar)

Themen folgen