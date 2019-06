vor 37 Min.

Geparktes Auto an der Vöhringer Bahnhofstraße angefahren

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter in der Vöhringer Bahnhofstraße einen schwarzen Ford Focus angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter in der Vöhringer Bahnhofstraße einen schwarzen Ford Focus angefahren. An dem Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wurde die gesamte Fahrerseite zerkratzt und der Außenspiegel abgefahren.

Laut Polizeibericht wurde der Schaden möglicherweise von einem Fahrzeug mit Anhänger, das von der Bahnhofstraße in die Alte Poliere abbog, verursacht.

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

