07:30 Uhr

Geschichten aus der Geschichte: Wo sich besondere Kunstwerke verbergen

Es muss nicht immer das Ulmer Münster sein: Selbst in kleinen Kapellen wie der in Waldreichenbach ist so mancher Kunstschatz zu finden. Ein Besuch im Huttenbachtal.

Von Ralph Manhalter

Plakativ zur Schau gestellte Frömmigkeit war in vergangener Zeit nichts Außergewöhnliches. Dennoch müssen sich heutige Betrachter vor einem vorschnellen Urteil in Acht nehmen. Ein Bildnis, eine Skulptur oder auch nur eine Inschrift, die an den Auftraggeber erinnern, sollte nicht nur außergewöhnliche Taten und Gaben hervorheben.

Dieses „Sich-der-Nachwelt-zeigen-wollen“ diente zuvorderst einer späten Form der Memoria, also des Totengedächtnisses. Ebenso wie die Errichtung oder Ausschmückung einer Kirche stand diese Erinnerungskultur in unmittelbarer Verbindung zur Sorge um einen baldigen und möglichst störungsfreien Eintritt ins Paradies. Pfarrer Ludwig Weickmann, der Erbauer der neuen Bucher Pfarrkirche, wusste natürlich um die guten Werke, die letztendlich sein Seelenheil garantieren sollten.

Der Pfarrer hat sich im Wandgemälde versteckt

Bei der klassizistischen Umgestaltung des Kirchleins von Waldreichenbach mischte der Maler Konrad Huber ausgerechnet den Bucher Pfarrer unter die Betenden im Deckengemälde. Dort erhofft er sich gemeinsam mit zwei Gefangenen, einer Mutter mit Kind und einem Hirtenjungen durch die Unterstützung des Kirchenpatrons Sankt Leonhard eine Fürsprache bei Gott. Diese Versammlung mag verwundern, erklärt sich jedoch dadurch, dass dieser vielseitige Heilige als Schutzpatron sowohl werdender Mütter, als auch Gefangener und des Viehs angesehen wurde.

Die Kapelle Waldreichenbach gehörte immer schon zu Buch, weshalb auch an der Empore ein Bildnis des heiligen Valentin, des Kirchenpatrons von Buch, zu sehen ist. Außerdem sind dort Bildnisse der Heiligen Josef und Ludwig angebracht. Bei Letzterem handelt es sich wiederum um den Namenspatron des besorgten Pfarrers. Bis heut wird zweimal im Jahr ein Gottesdienst in Waldreichenbach abgehalten: An Maria Heimsuchung am 2. Juli und am 6. November, dem Patrozinium des Heiligen Leonhard. Als Namenstag galt in der mittelalterlichen Kirche der Sterbetag des Heiligen, oder – korrekt ausgedrückt – der Tag des Eintritts in das Paradies.

Wie alt die Kirche ist, weiß niemand genau

Als der Weißenhorner Maler Huber 1794 den Innenraum der Kirche neu gestaltete, bestand der Bau schon seit Jahrhunderten. Der Ursprung der Wallfahrt ist unbekannt. Bisherige Nachforschungen verliefen ins Leere. Ebenso gibt die Bauzeit ein Rätsel auf. Sicher ist nur, dass der heutige Chor der älteste Teil der Kirche ist, vor dem Jahr 1508 sogar die alleinige Kirche war. Die Bauhistorik datiert diesen Bereich in das 14. oder 15. Jahrhundert, die Kunstgeschichte in die Früh- oder Hochgotik. 1508 wurde die Kirche um ein Langhaus zur heutigen Größe erweitert. An den Giebel war in jener Zeit ein Wohnhaus angebaut, das wohl als Forst- und Gasthaus diente. Nachdem dieses 1794 einem Brand zum Opfer fiel, errichtete man den Nachfolgebau an der Stelle des heutigen Gasthauses.

Im Barock wurde der Innenraum des Kirchleins dann wesentlich umgestaltet. Das Gewölbe wurde entfernt und der ursprünglich gotische Spitzbogen zum Chorraum in der Mode der Zeit gerundet. Aus dieser Epoche stammen auch der Hochaltar und die Kanzel. Die grundlegendste Veränderung erfolgte hingegen 1794. Ganz der aufgeklärten Geisteshaltung des Klassizismus verschrieben, machten sich unterschiedlichste Handwerker und Künstler ans Werk: Neben Konrad Huber errichtete Joseph Strigel aus Buch den Dachstuhl neu, der Obenhausener Franz Martin Jehle besorgte die Maurerarbeiten. In diesem Zusammenhang erhielt die Kirche auch das charakteristische Türmchen mit Zwiebelhaube. Die beiden ältesten, noch erhaltenen Ausstattungsstücke stellen eine Figur des heiligen Leonhard und ein Vesperbild dar. Beide, ungefähr um 1500 entstanden, könnten durchaus zu den vor dem reformatorischen Bildersturm in Sicherheit gebrachten Kunstwerken aus des Ulmer Münster stammen. In den letzten Jahren erfolgten mehrere Restaurierungen des Kirchleins, sodass es die Besucher heute in hellem, freundlichem Licht empfängt.

