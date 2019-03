vor 60 Min.

Gesucht: Die Fachkräfte von Morgen

Rund 200 Schüler begeben sich in Babenhausen auf eine Entdeckungstour durch die Welt der Ausbildungsberufe – und so mancher wird fündig.

Von Fritz Settele

Rund 200 Schüler haben am Freitag in Babenhausen die Chance genutzt, sich aus erster Hand über die Ausbildungsplätze bei überwiegend heimischen Betrieben zu informieren. So war der Berufsinformationstag (BIT) wieder ein Gewinn für alle Seiten. Gemeinsam organisiert haben die Veranstaltung zur Berufsfindung erneut die örtliche Mittel- und Realschule.

Einerseits konnten sich die Jugendlichen über die aktuelle Wirtschaftslage informieren, andererseits über das Ausbildungsangebot der hiesigen Betriebe. Und dieses war riesig, präsentierten doch die Vertreter von Handwerk, Industrie und Dienstleistungen ebenso wie die Berufs- und Fachschulen zusammen rund 100 Berufsbilder. Dabei reichte die Palette von A wie Altenpflegerin, Automobilkauffrau oder Assistent für Ernährung und Versorgung bis Z wie Zerspanungsmechanikerin oder Zimmerer. Und die Jugendlichen entdeckten so manche Berufssparten, die sie bis dahin noch nicht auf dem Schirm hatten. Denn wer hatte vorher den Beruf eines Packmitteltechnologen oder Fachinformatikers für Systemintegration im Blick – oder gar eine Ausbildung als Notarfachangestellte oder im Polizeivollzugsdienst?

Auf großes Interesse stieß die Fachvortragsreihe. Unser Foto zeigt Ausbildungsmeister Herbert Sauter. Bild: Fritz Settele

Um einen ersten Überblick über das Angebot zu bekommen, wurden verschiedene Ausbildungsberufe gebündelt und in entsprechenden Vortragsreihen präsentiert. Dazwischen hatten alle BIT-Besucher die Möglichkeit, sich bei den einzelnen Firmen und Dienstleistern persönlich über deren Lehrstellen, aber auch über die dafür erforderlichen schulischen Voraussetzungen zu informieren. Mancher Jugendliche konnte gleich ein Berufspraktikum verabreden und sogar das eine oder andere Vorstellungsgespräch.

Speeddating des Handwerkerrings fand diesmal nicht statt

Die Veranstaltung war somit auch ein Gewinn für die rund 30 anwesenden Ausbildungsfirmen und die weiterführenden Schulen. Denn in Zeiten, da Fachkräfte händeringend gesucht werden, hatten sie die Chance, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Sie hatten dazu nicht nur Beispiele aus der praktischen Arbeit parat, sondern brachten auch einige ihrer derzeitigen Auszubildenden mit. Diese hatten zum Großteil vor nicht allzu langer Zeit selbst noch im Babenhauser Schulzentrum die Schulbank gedrückt. So verwunderte es nicht, dass sie sofort Kontakt zu ihren zukünftigen „Kollegen“ fanden. Nur schade, dass heuer das Speeddating des Babenhauser Handwerkerrings, das in den vergangenen Jahren stets auf großes Interesse gestoßen war, nicht auf dem Programm stand.

Am Ende des Berufsinformationstags gab es viel Lob für die Organisatoren des BITs, nicht zuletzt von dem stellvertretenden Unterallgäuer Landrat und Bürgermeister der Stadt Mindelheim Stefan Winter. Doch auch die Babenhauser Mittelschulrektorin Catharina Freudling und Realschuldirektor Martin Rister freuten sich über das große Interesse der Jugendlichen, aber auch der Unternehmen. Gleichzeitig dokumentiere sich darin die seit Jahrzehnten bestehende gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen und heimischer Wirtschaft, sagten sie.

