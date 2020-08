vor 20 Min.

Gewichtskontrolle für das Vieh

Gemeindeeigene Viehwaagen waren für das bäuerliche Leben unentbehrlich

Von Ralph Manhalter

Die Skala endet beim Strich für 1500 Kilogramm. Wäre das Gatter breiter, könnte man ohne Weiteres ein Fahrzeug der unteren Mittelklasse hineinbugsieren. Doch dafür wurde die Anlage weder gedacht noch gebaut. Die Dietershofer Viehwaage entstand in jener Zeit, als die meisten noch über gar kein Auto verfügten. Ja, selbst Traktoren waren noch Mangelware in den späten 50er Jahren.

Ochsen und bestenfalls Pferde standen für den arbeitsamen Alltag der Bauern zur Verfügung. Und natürlich Muskelkraft: Mähen, Heuen, Dreschen, heute maschinell, in den ersten Nachkriegsjahrzehnten noch harte Handarbeit. Doch man lebte in der Regel nicht vom Ackerbau allein. Zuhause im Stall befand sich das liebe Vieh: Kühe, und Schweine, Ziegen, Hühner und Schafe galt es ebenfalls zu versorgen und sie in den landwirtschaftlichen Ablauf einzubinden. Natürlich wurde auch gehandelt, Schlachtvieh direkt an Metzgereien verkauft oder man bekam Besuch von einem der zahlreichen Viehhändler. Bezahlt wurde auch nach Gewicht. Daher musste das Rind oder das Schwein exakt einer Gewichtsfeststellung unterzogen werden.

Im Jahr 1958 beschloss der Rat der ehemaligen selbstständigen Gemeinde Dietershofen unter Bürgermeister Georg Schwarz die Errichtung eines kommunalen Wiegehäuschens. Wie dessen Sohn Karl Schwarz berichtet, wurde die Waage an jener Stelle gebaut, an welcher die jungen Buben früher jahrein-jahraus Fußball gespielt hatten, direkt an der Straße nach Obenhausen. Um eine Übervorteilung zu vermeiden, mussten die jeweiligen Wiegemeister vereidigt werden, so wie auch die Waage selbst regelmäßigen Eichungen unterzogen wurde.

Die Eheleute Karl und Sophie Widmann versahen den verantwortungsvollen Posten des Wiegemeisters viele Jahre und sahen unzählige Tiere die eisernen Gatter passieren. Meistens Samstagfrüh kamen die Bauern um die für die Hausschlachtung vorgesehenen Schweine zu wiegen, erinnert sich Schwarz. In den ersten Jahren, als die Waage errichtet wurde, gab es in dem kleinen Ort noch über zwanzig Bauern, gibt Karl Schwarz‘ Bruder Georg zu bedenken. Heute sind es gerade noch eine Handvoll. Dennoch war die Viehwaage bis ins Jahr 2014 in Betrieb und wurde auch noch genutzt.

Vorwiegend Kälber und Schweine seien es am Schluss gewesen, deren exaktes Gewicht die letzte Wiegemeisterin Augustine Merkle feststellen musste. Da neben der eigentlichen Wiegeeinrichtung in dem kleinen Häuschen noch ein wenig Platz war, wurden in der Vergangenheit dort auch der Schneepflug und der Schlachttrog untergebracht. Das kleine Häuschen befindet sich heute in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrhaus gegenüber der Dreifaltigkeitskapelle. Nur wenige wissen, dass die Waage immer noch funktionsfähig ist. Zwar, so Schwarz, sei der Eichstempel schon längst abgelaufen. Aber im Prinzip könnte man die Waage sofort wieder einsetzen.

