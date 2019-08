vor 19 Min.

Gewitter: Auto prallt auf A7 gegen Leitplanke

Der starke Gewitterregen in der Nacht zum Montag hat - wohl in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit - zu einem Unfall auf der A 7 zwischen Altenstadt und Illertissen geführt.

Im starken Regen ist ein 31-Jähriger zwischen Altenstadt und Illertissen mit seinem Wagen ins Schleudern geraten.

Der starke Gewitterregen in der Nacht zum Montag hat - wohl in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit - zu einem Unfall auf der A 7 zwischen Altenstadt und Illertissen geführt. Gegen 23.45 Uhr, so berichtet die Polizei, fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto von Altenstadt in Richtung Norden. Infolge des unerwartet heftigen Regens kam er etwa zwei Kilometer nördlich der Einfahrt Altenstadt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann in die Seitenleitplanken.

Wagen schleudert quer über die Autobahn

Von dort aus schleuderte das Fahrzeug quer über die Straße und blieb schließlich an der Mittelleitplanke liegen. Der Fahrer blieb unverletzt; der Sachschaden an Fahrzeug und Leitplanken wird von der Polizei mit 6300 Euro angegeben.

Feuerwehr sichert Unfallstelle ab

An der Unfallstelle war die Feuerwehr Altenstadt zur Ausleuchtung, Absicherung und Unterstützung der Aufräumungsarbeiten im Einsatz; direkt nach der Einfahrt Altenstadt hatte die Feuerwehr Illertissen eine Vorabsicherung erstellt. (wis)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen