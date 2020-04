18:00 Uhr

Gibt es diesen Herbst wieder Kultur-Erlebnisse?

Plus Die Corona-Pandemie macht die Planungen in Vöhringen schwierig. Was Bürgermeister Janson über größere Veranstaltungen im Herbst denkt.

Von Ursula Katharina Balken

Die Stadt Vöhringen rüstet sich für die im Herbst beginnende neue Theatersaison. Das Programm für die nächste Spielzeit liegt vor. Es bietet wie gewohnt Abwechslung, alle Sparten sind berücksichtigt – vom Ballett über eine Rock-’n’-Roll-Show bis hin zu einer mystischen bayerischen Raunacht und dem fetzigen Musical „Dracula, Vampire, Hexen & Co“.

Eychmüller-Haus bekommt eine neue automatische Eingangstüre Im Augenblick wird der Haupteingang des Wolfgang-Eychmüller-Hauses umgebaut. Die mehr als 25 Jahre alte Drehtüre wird jetzt in eine hochmoderne zweiflügelige Slim-Drive-Tür umgewandelt, die sich gleitend automatisch öffnet und schließt. Dafür investiert die Stadt 70 000 Euro. Die Abonnenten wird’s freuen, denn die Drehtür erfreute sich keiner großen Beliebtheit. Das Kulturzentrum erhält eine neue moderne Tür am Hauapteingang, die sich automatisch öffnet und schließt. Das lässt sich die Stadt 70 000 Euro kosten. Bild: Ursula Katharina Balken Aber die Vorfreude auf das neue Programm und eine unfallsichere Türe ist im Moment doch sehr gedämpft. Bürgermeister Karl Janson formuliert das so: „Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob der reguläre Kulturbetrieb wieder in vollem Umfang möglich sein wird.“ Auf Anfrage geht Janson ausführlich auf die Konsequenzen ein, „die die sehr gefährliche Entwicklung des Corona-Virus und der damit verbundenen hohen Gesundheitsgefährdung mit sich bringt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Corona bringt kulturelles Angebot praktisch zum Stillstand Die staatlichen Vorgaben des Bundes wie des Freistaates Bayern haben ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Kulturveranstaltungen, die nicht stattfinden dürfen. Das kulturelle Angebot, wie man es bisher in Vöhringen gewohnt war, ist nahezu zum Stillstand gekommen. Deshalb ist auch das Wolfgang-Eychmüller-Haus geschlossen. Ein Ende dieser dramatischen Entwicklung ist nicht vorhersehbar.“ Eine der letzten Veranstaltungen, die noch vor dem Corona-Ausbruch im Eychmüller-Haus stattfinden konnten, war die Tattoo Convention: Die Krise habe die Stadt mitten in den Vorbereitungen für das Kulturabo für die kommende Spielzeit getroffen. Janson verweist darauf, dass in ganz Europa derzeit die Theater und Opernhäuser geschlossen sind. Das bedeute nicht nur für die Zuschauer einen Verlust, sondern die gesamte kulturelle Szene sei in Schieflage geraten. Entschädigungszahlungen für ausgefallene Honorare und Gagen gebe es im Moment nicht. Meinungsaustausch im Internet funktioniert nur teilweise Die Verlagerung der Kultur ins Internet und in die Neuen Medien mag zwar für den Augenblick das Live-Erlebnis in einem Theater ersetzen. Aber auf Dauer könne es keine Lösung sein. Es fehlten schon nach dem unmittelbaren Erleben die Diskussion und Gespräche. Der Meinungsaustausch ließ sich nur partiell in die Neuen Medien, Social Media-Plattformen und Chat-Kanäle verlegen. Ob Darbietungen in verkleinertem Rahmen mit Abständen zwischen den Besuchern stattfinden können, ist ungewiss. Trotz aller Bemühungen um das kulturelle Geschehen dürfe nicht vergessen werden, dass die Gesundheit in jedem Fall Vorrang hat, betont der Bürgermeister. Mehr über die Auswirkungen von Corona auf das Kulturleben im Landkreis lesen Sie hier: Ausgetanzt? So leiden Tanzschulen unter der Corona-Krise Auch das Ulmer Zelt 2020 ist abgesagt So reagiert Neu-Ulm auf das Veranstaltungsverbot Sommer der Absagen: Wie die Krise Festivals, Konzerte und Theater trifft

