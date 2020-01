vor 18 Min.

Glatte Straße: Auto überschlägt sich bei Reichau

Abermals hat sich ein Unfall wegen Straßenglätte ereignet: Ein Auto ist am Dienstag nahe Reichau ins Schleudern geraten.

Ein Auto hat sich am Dienstagvormittag bei Reichau überschlagen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei fuhr die 61-Jährige auf der Reichauer Straße von Boos kommend. Etwa 100 Meter vor der Ortseinfahrt geriet das Auto auf der glatten Straße ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, es entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf circa 6000 Euro beziffert.

Wie berichtet, hatte sich bereits am frühen Dienstagmorgen ein Auto überschlagen: an der sogenannten Porschekurve nahe der Babenhauser Ortsausfahrt in Richtung Oberroth. Die Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei durch den Unfall schwer verletzt, am Wagen entstand ein Totalschaden. Es herrschte offenbar Straßenglätte. Lesen Sie dazu mehr: Auto überschlägt sich an der „Porschekurve“

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Memmingen Verkehrsteilnehmern, die Geschwindigkeit immer den Straßen- und Wetterverhältnissen anzupassen. Außerdem empfiehlt sie Winterreifen, selbst wenn keine Schnee- und Eisglätte vorhanden ist. (az)

