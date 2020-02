vor 55 Min.

Gnadenloses Vergessen: Theaterstück über Demenz im Eychmüller-Haus

Das Stück "Du bist doch meine Mutter" zeigt, wie die Krankheit die Beziehung zwischen Mutter und Tochter verändert. Das Publikum ist begeistert.

Von Ursula Katharina Balken

Auf der Bühne bleibt es dunkel, auch im Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses gehen die Lichter nicht an. Es herrscht in der Dunkelheit beklemmende Stille. Dann rühren sich zaghaft die Hände der Besucher zum Beifall. Nichts könnte die Betroffenheit der Besucher mehr zum Ausdruck bringen als diese Zäsur des Schweigens. Sie gilt dem Stück des holländischen Autors Joop Admiraal „Du bist doch meine Mutter“, eine Produktion des Das-Theaters Köln. Es greift ein Thema auf, das in vielen Menschen Ängste auslöst: Demenz. Werde ich im Alter auch in die Welt des Vergessens versinken? Wie werden meine Angehörigen damit umgehen?

Gisela Nohl spielt Mutter und Tochter

Mit Behutsamkeit nähert sich Regisseur Bernd Rieser dem Thema. Es ist ein Ein-Personen-Stück. Gisela Nohl ist in einer Doppelrolle zu sehen, sie spielt die Tochter, die jeden Sonntag ihre an Demenz erkrankte Mutter im Pflegeheim besucht. Es ist ein Ritual, das sich jede Woche wiederholt. Und auch der Umgang zwischen Mutter und Tochter hat rituelle Gepflogenheiten. „Komm, Mutter, zieh dich an, wir gehen ein bisschen spazieren.“ Die Mutter sagt, es wird kalt draußen sein und zieht sich eine Jacke an. Doch die ist dann doch zu warm. Die Mutter will jetzt eine Strickjacke. Die Tochter weiß im Voraus, wie sich der Besuch entwickeln wird. Die Mutter, deren Gedächtnis in nicht vorhersehbaren Schüben partiell zurückkehrt, versetzt bisweilen die Tochter in Erstaunen. Und doch weiß sie, dass dieses Aufflackern des früher Erlebten nicht von Dauer sein wird. Der Nebel, der das Erinnerungsvermögen umhüllt, wird zurückkehren.

Präzises Bild einer schweren Krankheit

Regisseur Rieser zeichnet ein präzises Bild der Mutter, die mit zitternder Hand und gebrechlich mitten im Raum steht. Die Dialoge zwischen Tochter und Mutter werfen Streiflichter auf Vergangenes. Es hat etwas Rührendes an sich, wie die beiden miteinander umgehen. Die Tochter verliert nie die Geduld, scheinbar nicht. Es gibt Sätze, die anderes vermuten lassen. Es ist ein trauriger Abschied. Wieder in ihrem Zuhause erfährt die Tochter, dass die Mutter sich alleine ausgezogen hat und dabei gestürzt ist. Sie hat sich „nur“ das Hüftbein gebrochen. Das „nur“ lässt Gedankenspiele zu. Das respektvolle Miteinander aber geht ans Herz.

Zurück bleibt eine alte Frau in einem Krankenbett, gnadenlos in das Licht der Realität gerückt. Dann erlöschen Bühnen- und Saalbeleuchtung. Erst herrscht Stille, dann folgt lang anhaltender Beifall. Der gilt der Darstellerin Gisela Nohl, die beide Rollen in sich abgrenzt, was dem Stück seine Eindringlichkeit verleiht.

