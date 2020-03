vor 19 Min.

Gottesdienst im Livestream

Am Laptop konnten die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt den Sonntagsgottesdienst mit Pfarrer Thomas Kleinle mitfeiern.

Angebot kommt bei den Gläubigen an

Gottesdienste können in Zeiten der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Um den Gläubigen trotzdem Gottesdienste anbieten zu können, haben wie berichtet mehrere Pfarrer in der Region ihre Messen über das Internet übertragen.

Auch für die Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt zelebrierte am gestrigen Sonntag Pfarrer Thomas Kleinle vor leeren Kirchenbänken die Sonntagsmesse in der Kellmünzer Sankt-Martins-Kirche. Diese wurde auf YouTube live übertragen. Bis über 180 Zuschauer verfolgten den Live-Stream über die Internetseite der Pfarreiengemeinschaft.

Jeden weiteren Sonntag, an denen die Gottesdienste wegen des Corona-Virus nicht wie üblich stattfinden können, soll um 10.30 Uhr ein Live-Stream aus der Pfarreiengemeinschaft gesendet werden. (zisc)