Großer Auftritt für junge Musiker in Illertissen

Vorstufenorchester der Illertisser Stadtkapelle begeistert das Publikum.

Von Wilhelm Schmid

Für eine ganze Reihe der jüngsten Nachwuchsmusiker der Stadtkapelle Illertissen ist das Vorstufen-Jahreskonzert der erste öffentliche Auftritt gewesen. Dementsprechend groß war die Aufregung bei den Vorbereitungen im Kellersaal des Pfarrheims Sankt Martin. Vorstufenleiter Wolfgang Paulus und Dirigent Stefan Tarkövi hatten alle Hände voll zu tun, um die Buben und Mädchen zu beruhigen, wobei unter anderem Ratschläge wie der folgende zu hören waren: „Nicht zu schnell die Treppe hinauf rennen, sonst seid ihr ja ganz außer Atem, bis ihr auf die Bühne kommt.“ Im Saal warteten schließlich nicht nur die Eltern, Omas und Opas und Freunde der Familien, sondern auch Bürgermeister Jürgen Eisen und viele Aktive, die das Publikum mit Kaffee und Kuchen versorgten.

Die Aufregung war schnell verflogen

Aber gleich nach den ersten Takten war bei den allermeisten Jungmusikern die Aufregung verflogen, und die Früchte der Ausbildung wurden hörbar. Diese wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Dreiklang absolviert. Im ersten Teil des Programms gab es Solo- und Kleingruppenvorträge, die von einfachen Weihnachtsliedern bis zu anspruchsvollen Wettbewerbsstücken reichten. Für alle Nachwuchsmusiker gab es anschließend verdienten Applaus. Wenig später trat das gesamte Vorstufenorchester unter der Leitung von Wolfgang Paulus auf. „Tollite Hostias“, der „Mango Cha Cha Cha“ oder auch „Slow Motion“ und „Mary’s Boy Child“ kamen bestens an, sodass auch hier der Applaus nicht fehlte. Für die jungen Instrumentalisten geht es nun weiter zur ersten Prüfung auf dem D-1-Niveau, dann in die Jugendkapelle und, wenn weiter so fleißig geübt wird und auch die D-2-Prüfung erfolgreich verläuft, schließlich zu den „Großen“ in der Stadtkapelle, wo sie herzlich willkommen sein werden.

