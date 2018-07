vor 51 Min.

Gute Stimmung im „Sperrbezirk“

Zum Auftakt der diesjährigen Konzerte auf dem Marktplatz in Illertissen traten unter anderem die Merk Brothers auf. Das Areal war am Wochenende für den Verkehr teils gesperrt worden.

Rund 500 Besucher verfolgen zum Auftakt der diesjährigen Konzerte auf dem teils gesperrten Marktplatz in Illertissen zwei musikalische Auftritte.

Von Wilhelm Schmid

Eine Mischung aus Biergartenstimmung und Open-Air-Festival war am Samstagabend Anziehungspunkt für rund fünfhundert Musikfreunde. Der Illertisser Marktplatz war nach dem Erfolg vom Vorjahr wieder zum „Sperrbezirk“ deklariert worden. Die Westseite des Areals wurde zur Fußgängerzone und die dortigen Gastronomen nutzten die Gelegenheit, ihre Außenbestuhlung auf die Straße hinaus zu vergrößern. Und das war auch nötig: Auf dem Platz, wo sonst Wochenmarktstände oder geparkte Autos das Bild bestimmen, versammelten sich zahlreiche Zuhörer und lauschten dem Musikprogramm.

Das hatte es in sich: Von 18 bis 20 Uhr unterhielten die Merk Brothers mit ihrem ebenso umfangreichen wie hochwertigen Repertoire an „Acoustic Folk Music“. Coverversionen mit meist eigenen Arrangements von bekannten Liedermachern, überwiegend aus dem anglo-amerikanischen, aber auch dem deutschsprachigen Raum, kamen hervorragend an. Viele Gäste auf dem Marktplatz freuten sich über die Gelegenheit, die Hits ihrer Jugendjahre wieder einmal live zu hören. Dabei überzeugten Bruno, Peter und Thomas Merk nicht nur mit ihrer „handgemachten“ Gitarrenmusik, sondern auch mit ihrem mehrstimmigen Gesang und einigen Überraschungen, wie einer Country-Mundharmonika. Kurz nach 20 Uhr übernahmen dann Sängerin Lili Schreiber, vor wenigen Jahren RTL-„Supertalent“-Kandidatin, und Gitarrist Andy Mock die Bühne, die heuer erstmals für diesen Zweck am südlichen Ende des Platzes aufgebaut war. Die gebürtige Kanadierin, seit einigen Jahren in Illertissen ansässig, und der Jedesheimer Musikproduzent hielten die Stimmung hoch und beeindruckten sowohl gesanglich als auch instrumental.

Um 22 Uhr musste Stadtmarketingmanager Henning Tatje, der seitens der Stadt für das Event verantwortlich ist, das Ende verkünden – um den eigentlichen Zweck der Marktplatz-Sperrung, nämlich Ruhe für die Anwohner am Wochenende, zu erreichen. Wie Tatje am Sonntag auf Nachfrage sagte, zeigte das Publikum dafür durchaus Verständnis und räumte den Platz im Bewusstsein, einen rundum gelungenen Abend erlebt zu haben.

Themen Folgen