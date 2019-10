vor 1 Min.

Hand im Propeller: Mann trennt sich Finger ab

Ein 55-Jähriger hat sich auf einem Modellflugplatz im Oberallgäu den kleinen Finger abgetrennt. Er griff laut Polizei in einen rotierenden Propeller.

Seinen kleinen Finger hat sich in Schwaben ein 55-Jähriger abgetrennt, weil er mit der linken Hand in den rotierenden Propeller seines Modellflugzeugs geriet. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag auf einem Modellflugplatz im Oberallgäu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Hinweise auf ein Fremdverschulden hat es laut Polizei nicht gegeben. (dpa/lby)

Themen folgen