Haushalt 2021: Illertissen kommt nicht ums Geldausgeben herum

Plus Keine halbe Stunde dauert die Verabschiedung des Illertisser Haushalts 2021. Einfach war die Entscheidung nicht. Was Bürgermeister Eisen eigentlich sagen wollte.

Von Rebekka Jakob

Es war eine ausgesprochen kurze Angelegenheit: Die Verabschiedung des Illertisser Haushalts 2021 verlief im Eiltempo. Die Geschwindigkeit war der Corona-Pandemie geschuldet, die Stadträte wollten bewusst die Sitzung kurzhalten. Doch das Finanzpaket ist umfangreich: Mit 57,73 Millionen Euro liegt der städtische Haushalt etwas unter dem Rekordwert von fast 59 Millionen.

Die Fraktionen und Bürgermeister Jürgen Eisen hatten sich zuvor darauf verständigt, ihre Ausführungen auf die Länge einer DIN-A4-Seite zu beschränken. Daran haben sich alle gehalten. Was die Fraktionssprecher zum Haushalt 2021 sagen, lesen Sie hier. Was Bürgermeister Eisen eigentlich noch sagen wollte, steht in seiner knapp sieben Seiten langen Haushaltsrede, die unserer Redaktion vorliegt - es ist die siebte in der Laufbahn des Illertisser Bürgermeisters. Darin beschwört er den Gemeinschaftsgeist der Stadt, der sich in Zeiten der Corona-Krise offenbart habe.

Illertissen hält zusammen - das soll auch in den kommenden Monaten gelten

Diese außergewöhnliche Zeit habe auch gezeigt, wie sehr man sich aufeinander verlassen könne: " Illertissen hält zusammen!" - unter diesem Motto habe sich die Stadt seit dem Frühjahr 2020 gegen die Krise gestemmt. Einen ähnlich starken Zusammenhalt sieht Eisen auch für die kommenden Monate als unabdingbar an. "Gerne hätte ich heute meine siebte Haushaltsrede voller Zukunftsvisionen und positiver Zahlen gehalten. Doch die Pandemie wird Löcher in unsere Haushaltskasse reißen, mit einer Abnahme von Gewerbesteuer und weiteren Steuererträgen, wie von unserem Kämmerer Markus Weiß dargestellt, ist zu rechnen."

Trotz der unsicheren Lage hat Illertissen eine Menge an Investitionen vor der Brust, die sich aus Sicht des Bürgermeisters nicht aufschieben lassen. Das sind zum einen Ausgaben für neue Betreuungseinrichtungen, zum anderen der Unterhalt städtischer Gebäude und Liegenschaften, und nicht zuletzt Straßen, die saniert werden müssen. Bei den etwa 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung stehen Tariferhöhungen an, für die wachsende Kita-Landschaft braucht die Stadt zusätzliches Personal.

Kanal und Leitung sind die größten Brocken

Bei den Liegenschaften der Stadt ist es unter anderem die Friedhofsanierung in Jedesheim, die angegangen werden muss. Der größte Brocken bei den Investitionen sind die Kanal- und Leitungsbauarbeiten für die neuen Baugebiete auf dem Baywa-Areal und dem Baugebiet Au-West, die Christoph-Rodt-Straße sowie die Kanalbauarbeiten in Betlinshausen. Die Erneuerung der Wasserleitungen und Kanäle sind für den Bürgermeister nicht verhandelbar, das hatte er auch bei den vorausgehenden Beratungen in den Ausschüssen immer wieder betont. "Ich vergleiche es gerne so: Würden Sie sich bei angespannter Haushaltslage ein neues Wohnzimmer kaufen, wenn es zum Dach reinregnet und eine notwendige Dachsanierung ansteht?"

Die wichtigsten Daten zum Haushalt Illertissen 1 / 5 Zurück Vorwärts Im Verwaltungshaushalt sind für 2021 44.148.950 Euro eingeplant. Der Vermögenshaushalt umfasst 13.580.750 Euro. Das ergibt eine Gesamthaushaltssumme von 57.729.700 Euro.

An Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen plant die Stadt 900.000 Euro. Dazu kommen Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Städtische Werke Illertissen" in Höhe von 800.000 Euro.

Unverändert bleiben die Steuersätze : Bei der Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) und B (für Grundstücke) sind es jeweils 360 Prozent. Der Hebesatz für die Gewerbesteue r liegt bei 310 Prozent.

An Gebühren plant die Stadt, 4,12 Millionen Euro einzunehmen - das entspricht den Werten der vergangenen 20 Jahre. Dafür dürften die Steuereinnahmen dieses Jahr um etwa 3,6 Prozent sinken: Hier plant die Stadt mit Einnahmen von 22,98 Millionen Euro.

Bei der Gewerbesteuer geht die Stadt Illertissen von 7,5 Millionen Euro aus, die Einkommenssteuer ist mit 10,55 Millionen Euro angesetzt. Aus Grundsteuer A und B erwartet die Stadtverwaltung Einnahmen von 2,25 Millionen Euro. (rjk)

Auch im Hochbau wird die Stadt dieses Jahr aktiv. 1,4 Millionen Euro sind für die Sanierung des Erwin-Bürzle-Hauses in Tiefenbach veranschlagt, die Sanierung und der Umbau des "Adler" neben dem Rathaus steht mit 2,1 Millionen Euro in der Planung, und als teuerste Maßnahme ist der Bau des Dorfladens mit Wohnungen in Jedesheim vorgesehen: 2,4 Millionen Euro lautet hier die Kostenschätzung. Doch nicht nur hier wächst Illertissen: Die Stadt habe etwa zehn Hektar Land erworben und zwischenzeitlich als Bauland ausgewiesen. Der Marktwert liege bei etwa 20 Millionen Euro. "Dazu kommen 6,5 Hektar Gewerbefläche an der Autobahn mit einem Marktwert von etwa 1,8 Millionen Euro", so Eisen. "Ich denke, das ist eine gute Rücklage, die sich die nächsten Jahre noch gut verzinst und eine gerechte Bodenpolitik ermöglicht."

Auch ins Radwegenetz von Illertissen wird investiert

Ausbauen möchte die Stadt außerdem ÖPNV und Radwegenetz - mit 150.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit und 640.000 Euro für den Radwegeneubau. Hier erhoffe man sich die Aufnahme ins Sonderprogramm "Stadt und Land", das eine Förderung von Projekten bis zu 80 Prozent verspricht. "Illertissen hat überdurchschnittlich viele Fahrradfahrer, ist aber keine Fahrradstadt. Das sollten wir aber anstreben und dabei über ein ökologisches Mobilitätszentrum am Schrannenplatz diskutieren."

In seiner nicht gehaltenen Rede verhehlte Eisen nicht, dass der Weg zum am Ende einstimmig beschlossenen Haushalt nicht einfach gewesen ist. "Kritik und Gegenvorschläge in den Haushaltsberatungen sind wichtig und sollte es geben." Er hoffe aber, dass das Gremium nach den Beratungen in den Ausschüssen zu einem breiten Einvernehmen gelange. "Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, können wir nur gemeinsam bewältigen."

