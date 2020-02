Haushalt: Wofür Illertissen dieses Jahr Geld ausgibt

Plus Die Haushaltszahlen in Illertissen sind 2020 nicht mehr ganz so gut wie in den Vorjahren. Trotzdem stehen einige wichtige Projekte an.

Applaus für den Kämmerer gibt es nicht oft – doch den Beifall der Stadträte hatte sich Markus Weiß diese Woche redlich verdient. Seine Prognose für die Steuereinnahmen und Zuweisungen, mit denen Illertissen im vergangenen Jahr rechnen konnte, ging fast genau auf: 25,87 Millionen Euro hatte der Kämmerer erwartet, 25,9 Millionen Euro sind nun das Endergebnis. Trotzdem blieb die ganz große Begeisterung aus – denn die Zahlen des Jahres 2020 sind nicht mehr ganz so positiv wie in der Vergangenheit. Trotzdem hat Illertissen 2020 und in den Folgejahren eine Menge vor, wie Haushaltsplan und dem Finanzplan zu entnehmen sind. Der Stadtrat verabschiedete die Zahlenwerke am Dienstagabend schnell – umfangreiche Vorberatungen in den Ratsgremien und Fraktionen hatten zuvor stattgefunden. Allein Andreas Lanwehr ( Freie Wähler) verweigerte als Einziger beiden Tagesordnungspunkten die Zustimmung. Eine Wortmeldung dazu gab es von ihm freilich nicht.

Knapp ein Viertel des Gesamtetats fließt in Investitionen

Dafür lieferte Bürgermeister Jürgen Eisen eine detaillierte Einschätzung des 59 Millionen-Etats – und blickte besonders auf die Posten, in die in diesem Jahr Geld investiert wird. Mit 14,3 Millionen Euro hat die Stadt ein knappes Viertel des Gesamtetats für Investitionen in die kommunale Infrastruktur reserviert, 10,5 Millionen davon für städtische Baumaßnahmen. Eisen listete auf, wo dieses Jahr Geld ausgegeben werden soll: Der Bau des Feuerwehrgerätehauses ist in vollem Gange – und es wird nach aktuellen Schätzungen mit 10,4 Millionen Euro deutlich teurer als die ursprünglich vorgesehenen 9,6 Millionen Euro. In der Nachbarschaft des Rathauses soll die Sanierung des „Adler“-Gebäudes starten, außerdem ist ein Neubau des Dorfladens Jedesheim in der Planung vorgesehen. Weitere Gelder sollen in die Heizzentrale in Au sowie dringende Maßnahmen im Friedhof Jedesheim fließen. Ebenfalls auf der Kostenseite steht die Restfinanzierung der Kindertagesstätte Mozartstraße. Und dann sind da Straßenbaumaßnahmen in allen Ortsteilen und der Kernstadt, welche die Stadt angehen möchte. Weitere Investitionen gehen in die Schulen und den Badesee Au, außerdem soll für die Kommunale Verkehrsüberwachung ein Messanhänger her.

Eckdaten des Illertisser Haushalt 2020 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Jahreshaushalt 2020 der Stadt Illertissen liegt bei knapp 59 Millionen Euro und damit etwas geringer als im Vorjahr. Davon entfallen rund 43,7 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und rund 15,3 Millionen auf den Vermögenshaushalt der Stadt.

Steuern sind der wichtigste Einnahmefaktor der Stadt. Die Hebesätze liegen bei der Grundsteuer A und B bei jeweils 360 %, bei der Gewerbesteuer setzt die Stadt seit zwölf Jahren unverändert 310 % an. Mit den Grundsteuern nimmt die Stadt dieses Jahr voraussichtlich 2,161 Millionen Euro ein, bei der Gewerbesteuer werden 8,5 Millionen Euro erwartet. Größter Einnahmeposten ist der Einkommensteueranteil, den die Stadt erhält: 10,9 Millionen Euro sind hier veranschlagt.

Größter Ausgabeposten ist die Kreisumlage: 10,5 Millionen Euro muss die Stadt Illertissen an den Landkreis zahlen. Direkt dahinter in der Liste der Ausgaben liegen die Personalkosten mit 9,2 Millionen Euro. Sie sind um 4,9 Prozent gestiegen. Hauptursache sind dabei wachsende Kosten für die Kinderbetreuung. (rjk)

Doch die Investitionen sollen zum Jahresende nicht aufhören: Auch für die Jahre 2021 bis 2023 hat sich die Stadt ein Investitionsvolumen von insgesamt 27,2 Millionen Euro vorgenommen. Um das alles finanzieren zu können, muss die Kämmerei scharf rechnen: Bis zum Ende dieses Jahres nämlich sollen die Rücklagen auf 2,8 Millionen Euro schrumpfen, gleichzeitig dürfte der Schuldenstand nach der bisherigen Planung auf dann 4,3 Millionen Euro steigen. Für die Stadtkasse bedeutet das: Ende des Jahres wird Illertissen – rechnerisch gesehen – nicht mehr als schuldenfrei gelten. Die Finanzplanung wurde deshalb so ausgelegt, dass sich bis Ende 2023 Schulden und Rücklagen mit je drei Millionen Euro die Waage halten sollen.

Absage an eine neue Kultur- und Festhalle

Die ganz großen Sprünge sind jedoch dadurch in den nächsten Jahren erst einmal nicht drin – deswegen erteilt die Mittelfristige Finanzplanung auch einer reinen Kultur- und Festhalle, die sich einige Illertisser wünschen würden, eine klare Absage. Die Investitions- und Betriebskosten dafür dürften in keinem Verhältnis zum Bedarf stehen, heißt es in dem Konzept. Zumal auch in den Stadtteilen bereits größere Hallen vorhanden seien.

Die Zeiten der großen Investitionen sieht auch Ansgar Batzner, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, als vorüber an. Er nutzte seine Haushaltsrede auch für einen Rückblick auf die bald endende Wahlperiode des Stadtrats. „Es waren sechs gute Jahre für Illertissen“, lobte Batzner Stadtrat und Bürgermeister. Jahre, in denen die Stadt vieles realisiert und investiert habe. „Vielleicht könnten wir eine Menge davon künftig gar nicht mehr bauen.“ Für das künftige Ratsgremium werde sich eher die Frage stellen, was machbar sei, und weniger die, was wünschenswert wäre.

Brexit und US-Politik könnten sich auf die Steuern auswirken

Ähnlich sah es auch Ewald Ott, Fraktionsvorsitzender der CSU: „Investitionen sollten auf ihre Durchführbarkeit überprüft werden, schauen was ist „to do“ und was ist „nice to have“ muss unsere Fragestellung sein“, so Ott. Er verwies auf weltpolitische Einflüsse, die sich auch in den Illertisser Finanzen bemerkbar machen: Zwar könne die Stadt trotz einem Jahr, das geprägt sei von einem Rückgang der Konjunktur, dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU und der Politik von US-Präsident Trump doch wieder einen stattlichen Haushalt verabschieden. Sollten jedoch die hiesigen Unternehmen weitere Umsatzeinbrüche erfahren, könne sich dies in Steuereinnahmen niederschlagen.

In eine ähnliche Richtung ging Helga Sonntag als Fraktionsvorsitzende der ÖDP- AB- und Grünen-Fraktion. Zwar sei die Einkommenssteuer ein beständiger Faktor, doch bei der Gewerbesteuer sei eine Prognose weniger verlässlich. Sie verwies darauf, dass Illertissen den Hebesatz der Gewerbesteuer zuletzt vor zwölf Jahren auf 310 festgelegt habe. Andere Kommunen im Landkreis wie Altenstadt (370) und Weißenhorn (340) lägen deutlich höher. Sonntag forderte: „In der nächsten Legislaturperiode sollte der Hebesatz deutlich angepasst werden.“

Andreas Fleischer sprach als Fraktionsvorsitzender der SPD von intensiven Haushaltsberatungen, da alle Mitglieder des Gremiums die Pflicht und Schuldigkeit gehabt hätten, alle Haushaltsstellen zu durchleuchten. Er blickte in seiner Rede auch auf Projekte in der Zukunft, für die Illertissen Einnahmen brauchen wird und nannte exemplarisch zwei Großvorhaben: „Wie geht es weiter mit dem „alten“ Feuerwehrhaus, Walser- Gebäude, ja, dem gesamten Areal? Wie werden die Weichen gestellt beim Kolleg der Schulbrüder: Sanierung oder Neubau?“

