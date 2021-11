Sattelzug kollidiert auf A7 bei Heimertingen mit einem Auto

Um einen anderen Autofahrern einfädeln zu lassen, wechselt ein 25-jähriger Lastwagenfahrer die Spur auf der Autobahn. Dabei übersieht er einen herannahenden Wagen.

Am vergangenen Sonntag kollidierte ein 25-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug mit einem 18-jährigen Audifahrer. Der 25-Jährige fuhr um die Mittagszeit auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Ulm. Da an der Anschlussstelle Berkheim ein Auto vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn einfahren wollte, wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah der Kraftfahrer den von hinten mit hoher Geschwindigkeit ankommenden Audi des 18-Jährigen. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Heck des Sattelanhängers nicht verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi mehrmals gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Da alle Unfallbeteiligten angeschnallt waren, wurden sie nicht verletzt. Das teilt die Polizei so mit. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugfront war erheblich beschädigt, der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. An dem Sattelanhänger entstand ebenfalls ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, das Fahrzeugheck war hier linksseitig beschädigt. Das THW Neu-Ulm unterstützte die Autobahnpolizei Memmingen bei der Absicherung der Unfallstelle. (AZ)