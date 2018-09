21.09.2018

Heißer Wahlkampf in Vöhringen: Alle gegen die CSU

Acht Landtagskandidaten stellten sich in Vöhringen vor. Dabei ging es angriffslustig zu. Immer wieder wurde ein „Systemwechsel“ gefordert.

Von Jens Carsten

Von Verdrossenheit keine Spur: Viele Menschen in der Region beschäftigen sich mit den Dingen, die um sei herum passieren – und zwar durchaus kritisch. Das hat sich am Donnerstagabend bei einem Podiumsgespräch in Vöhringen gezeigt. Acht Landtagskandidaten aus dem Stimmkreis Neu-Ulm sprachen auf Einladung des evangelischen Bildungswerkes über sich und ihre politischen Ziele. Moderiert wurde das von den Redakteuren Ronald Hinzpeter, Leiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung, und Carsten Muth von der Südwestpresse. Die Bürger konnten Fragen stellen und die rund 130 Besucher im Gemeindehaus machten davon rege Gebrauch. Es wurde ein abendfüllender, teils rasanter Austausch.

Dabei kamen nicht allein politische „Dauerbrenner“ wie Zuwanderung, Klimaschutz und bezahlbarer Wohnraum zur Sprache. Auch Themen wie kriminelle Familienclans beschäftigten so manchen Anwesenden. Die CSU musste als herrschende Partei einige Attacken erdulden, immer wieder wurde ein Systemwechsel gefordert. Wie der aussehen könnte, dazu gab es völlig unterschiedliche Ansätze zu hören.

Nicht mit von der Partie war Beate Merk als CSU-Direktkandidatin (und Mandatsträgerin): Ihr Büro hatte für den Abend zwei Termine zugesagt, „ein dicker fetter Fehler“, wie sie sagte. Vertreten wurde sie durch den Listenkandidaten Johann Deil: 28 Jahre alt, aus Weißenhorn, angehender Lehrer und bekennender Edmund-Stoiber-Fan. Letzteres habe ihn im Alter von 13 Jahren zum Eintritt in die Junge Union gebracht. Von „radikalen Umbrüchen“ halte er nichts, sagte Deil, der in der Debatte einige Vorwürfe zu hören bekam. Stellung beziehen musste er auf Nachfrage unter anderem zum Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft GBW an einen privaten Investor und zur Zehn-H-Regelung bei Windkraftanlagen. Bayern stehe glänzend da, hielt Deil den Einwänden entgegen. Bei Neuerungen wie der Digitalisierung dürfe man die Menschen nicht aus dem Blick verlieren: „Empathie kann man keiner Maschine beibringen.“ Ministerpräsident Markus Söder gehe alle drängenden Fragen an, behauptete Deil. Die Zustimmung hielt sich bei der Politkonkurrenz erwartungsgemäß in Grenzen. (Lesen Sie dazu auch: Warum Markus Söder in Illertissen sehnsüchtig erwartet wird ).

Vor zwei Jahren ist Peter Kuhnen, 56 Jahre alt, Unternehmer aus Weißenhorn, zur Politik gekommen. Er habe erkannt, dass „einiges schief läuft, in unserer Demokratie“. Weil „die Ränder“ des politischen Spektrums erstarkt seien, habe er sich gesagt: „Du musst runter vom Sofa“. Deutschland gehe es wirtschaftlich gut, so FDP-Mann Kuhnen. Es sei falsch, den Wohlstand „kaputt zu reden“. Man müsse aber für Chancengleichheit sorgen. Kuhnen: „Eine gute Politik sollte die Nähe zur Wählerschaft nicht verlieren.“ Skeptisch sah er „die Wahlgeschenke“ der CSU: „Wir werden sehen wie sich die Staatsverschuldung entwickelt.“ Beim Netzausbau habe die in Bayern herrschende Partei „eklatant versagt“, so Kuhnen.

Mit Tschernobyl begann die Liebe zur ÖDP

Seit der Atomkatastrophe von Tschernobyl liebäugelt Krimhilde Dornach mit der ÖDP: Nun will sich die 52 Jahre alte Realschullehrerin aus Weißenhorn aktiv für „das Gemeinwohl Ökologie“ und „den Erhalt unserer Lebensgrundlagen“ einsetzen. Es gebe zu viel Ellenbogenmentalität und Egoismus in der Gesellschaft, sagte Dornach. Um gut miteinander zu Leben, seien andere Werte gefragt. Viele Menschen hätten Angst, um ihre Jobs, Renten oder Kinder. Die Politik müsse ihnen zu hören und Veränderungen bewirken, sagte Dornach. Die Ursachen für Flucht müssten in den jeweiligen Ländern bekämpft werden. Dornach stehe für ein „Nein“ zu fossilen Brennstoffen und ein „Ja“ zu regionalen Kreisläufen. Und für einen „Systemwechsel“.

Von dem war an jenem Abend in Vöhringen immer wieder zu hören. Etwa bei Gerhard Großkurth von der AfD, der sich beim Blick ins Fernsehen nach eigenem Bekunden an die Zeiten der DDR erinnert fühlte – wer eine kritische Meinung vertrete, sehe sich Hetze und Agitation ausgesetzt. „Wir nähern uns einem Zustand, den sich niemand ernsthaft wünschen kann“, sagte der Unternehmensberater aus Neu-Ulm und bekam Applaus. Ebenso als er behauptete: „Die Regierung erzählt uns allen, wie gut es uns gehen würde, aber das tut es nicht.“ Soziale Gerechtigkeit will er unter anderem durch eine faire Besteuerung herstellen, auch von Beamten. Die Bundesregierung verkaufe Schlüsseltechnologien, anstatt in Forschung zu investieren, kritisierte der 57-Jährige. Stattdessen würden „Menschen alimentiert, die eigentlich nicht hier sein sollten“. Als „Rechtspopulisten“ will Großkurth die AfD-Mitglieder nicht bezeichnet wissen. Denn: „Wir meinen alles so, wie wir es sagen.“

Kandidat der Linken will ethischen Welthandel

Auch von der anderen Seite des Podiums, ganz links, kam Kritik am etablierten Gesellschaftssystem: Daniel Sperl, 49 aus Jedesheim, fordere eine Umverteilung der Güter wegen der großen Kluft zwischen Arm und Reich. „Jeder muss zurückfahren bei seinem Lebensstil, sonst fahren wir an die Wand.“ Sperl hält es für wahrscheinlich, dass es zu einem weltweiten, wirtschaftlichen Kollaps kommt. Es gebe alternative Konzepte, so der Linke und empfahl die Lektüre des Buchs „Ethischer Welthandel.“ Sperl sprach von Costa Rica, das laut einer Erhebung das Glücklichste Land der Welt sei. Woran das liege? „Marihuana!“, rief ein Mann im Publikum. Dazu Linken-Kandidat Sperl: „Egal, die Leute sind glücklich.“

Aber auch Daniel Fürst von der SPD will Veränderung: Politik dürfe nicht über die Köpfe der Menschen hinweg gemacht werden, saget der 34-jährige Kaminkehrermeister. Sie müsse stärker auf die Menschen zugehen. Da er im Wahlkampf von Haustür zu Haustür ziehe, wisse er: „Der Bedarf ist da.“ Die SPD ziehe ihre Lehren aus zuletzt schlechten Wahlergebnissen und arbeite gut. Fürst nannte das Gute-Kita-Gesetz, Wohnbauinitiative und Rentenpaket. Das gehe in der Koalition allerdings unter, weil man „unter der Fuchtel der Union“ stehe. Kanzlerin Merkel sehe untätig zu, „wie ein wild gewordener Horst Seehofer Politik betreibt“.

Klaus Rederer: CSU muss sich zusammen reißen

Die CSU müsse sich zusammenreißen, fand Klaus Rederer, 53 Jahre, von den Grünen: „Sonst müsst ihr euch nach der Landtagswahl einen anderen Koalitionspartner als uns suchen.“ Der Softwarehersteller aus Neu-Ulm will mehr direkte Demokratie einführen. Zudem müsse das Sozialversicherungssystem ausgebaut werden, zu viele Freischaffende seien ausgeklammert. In der Landwirtschaft sollten Gifte verboten werden. Um diese ging es auch beim Bau der Batterien für E-Autos. Hier gebe es große Hausaufgaben zu erledigen, so Rederer. Es sei Jahre her, dass die CSU dem Land eine Richtung vorgegeben habe, sagte der Grüne. Heute würden viele Themen nicht mehr angesprochen.

Gegen Lobbyismus in der Politik sprach sich Wolfgang Schrapp (freie Wähler) aus Bellenberg aus. Interessenverbände und Konzernchefs hätten zu viel Macht, sagte der 60-Jährige, der Zimmerer, Unternehmer und Biolandwirt ist. Er wolle sich vor allem für schwache Leute und gegen Ungerechtigkeit einsetzen. Auch Schrapp schoss gegen die CSU: Sie werbe damit, dass der Mensch für sie im Mittelpunkt steht. Ans Publikum gewandt sagte Schrapp: „Da müssen Sie selbst überlegen, ob Sie sich da sehen.“

