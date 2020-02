Herrscht in Sachen Pfarrheim-Neubau Stillstand?

Plus Die Babenhauser warten auf die Umsetzung der Pläne. Was der Pfarrer dazu sagt.

Noch immer liegt das Grundstück an der Kolpingstraße brach, auf dem das neue Pfarrheim entstehen soll. Die Babenhauser wundern sich über den augenscheinlichen Stillstand in dieser Angelegenheit; Leser wandten sich an unsere Redaktion, mit der Frage, wann denn nun etwas vorwärtsgehe in Sachen Pfarrheim-Neubau. Der Pfarrer gibt Auskunft.

Die Pläne wurden bereits im Herbst 2018 vonseiten des Marktrats abgesegnet, nachdem das jahrelang leer stehende, weil nicht mehr standsichere ehemalige Pfarrheim auf dem Grundstück abgerissen worden war. Noch weiter zurück reicht die Vorgeschichte der Entscheidung für den Abriss und Neubau. Erwähnenswert ist hierbei beispielsweise die Umfrage, in der die Mitglieder der Kirchengemeinde mehrheitlich für ein neues Pfarrheim an der Kolpingstraße votiert hatten. Das war 2016. Mehr dazu lesen Sie hier: Langes Warten auf das neue Pfarrheim in Babenhausen

In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. So wirkt seit September mit Thomas Brom ein neuer katholischer Pfarrer in Babenhausen. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt dieser, dass er sich „von Anfang an um die Sache bemüht“ habe. Allerdings befinden sich die Diözese Augsburg und die Pfarrgemeinde Babenhausen in einer offenbar misslichen Lage. Denn der Bau eines neuen Pfarrheims ist nicht das einzige Vorhaben im Fuggermarkt, für das in absehbarer Zeit Kosten anfallen werden.

Vorhaben müssen priorisiert werden

Die Entscheidungsträger haben auch noch zwei andere Maßnahmen zu bedenken, die ins Haus stehen: Da wäre einerseits die Renovierung und der Umbau des Pfarrhofs am Marktplatz. Auch diese Pläne lagen bereits im Marktrat zur Beschlussfassung vor. Andererseits sind Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche St. Andreas erforderlich. Wie berichtet, bröckelte im Winter 2018 Stuck in der Größe eines Bierdeckels von der Decke, woraufhin das Gotteshaus für ein paar Tage gesperrt und ein Gutachter eingeschaltet wurde (Näheres dazu: .St. Andreas in Babenhausen: Stuck fällt von der Kirchendecke). Pfarrer Thomas Brom fasst zusammen: „Es steht eine ganze Reihe an Projekten an, für die wir die Verantwortung haben. Das müssen wir alles im Blick behalten.“ Die Frage, die dabei im Zentrum stehen dürfte: Wie steht es um die Finanzierung? Und welches Vorhaben wird vorrangig behandelt?

Um das herauszufinden, analysiert die Diözese Augsburg derzeit die Situation in Babenhausen. „Es gibt einen Priorisierungsausschuss, in dem die ganze Sachlage geprüft wird“, berichtet Pfarrer Brom. Er verweist darauf, dass man bei der Finanzierung solcher Bau- und Sanierungsvorhaben von Kirchensteuermitteln und der öffentlichen Hand abhängig sei.

Dass die Babenhauser schon lange auf eine Versammlungsstätte warten und sich Antworten wünschen, ist dem neuen Pfarrer bewusst. Deshalb soll auch eine Informationsveranstaltung stattfinden, wenn die Diözese Entscheidungen getroffen hat, kündigt er an. Auch alle betroffenen Gremien sollen zusammengetrommelt werden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Bis dahin müssen sich die Babenhauser wohl mit dem Blick auf die brachliegende Fläche abfinden.

