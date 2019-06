vor 18 Min.

Hochwertiger Grill wird in Gebüsch gefunden

Anwohner haben sich wegen des Fundes in Buch an die Polizei gewandt.

Ein hochwertiger Grill ist im Gebüsch eines Feldwegs nahe der Ritzisrieder Straße in Buch gefunden worden. Anwohner hatten das Gerät bereits in der vergangenen Woche entdeckt. Weil der Grill am Mittwoch noch immer dort lag, informierten sie die Polizeiinspektion Illertissen. Es besteht die Möglichkeit, dass der gasbetriebene Grill von einem Grundstück in der Nähe entwendet und an den Fundort gerollt wurde, so die Polizei. Hinweise nimmt sie unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:

