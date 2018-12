20.12.2018

Höhere Grundsteuer: Was auf die Illertisser zukommen könnte

Plus Um die fehlenden Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Illertissen auszugleichen, könnte die Grundsteuer steigen. Was das genau bedeutet.

Von Jens Carsten

Das größte öffentliche Bauprojekt im kommenden Jahr in Illertissen ist zugleich das größte der vergangenen Zeit: Für das neue Feuerwehrhaus hat die Stadt im Haushalt sechs Millionen Euro eingeplant. „Das ist ein Meilenstein“, sagt Kämmerer Markus Weiß, der den Etat für 2019 am Donnerstagabend in einer Sitzung des Stadtrats präsentiert hat. Dabei ging es auch um den Straßenbau: Umfangreiche Maßnahmen stehen bevor – zum Beispiel an der Vöhlinstraße, die mehrere Monate lang komplett gesperrt sein wird. Auch über die Ausfälle nach dem Ende der Straßenausbaubeiträge (Strabs) wurde gesprochen: Nachdem die Anlieger bei Sanierungen nicht mehr mitzahlen müssen, fehlt der Stadt viel Geld. Im kommenden Jahr sind das 180000 Euro (für den Ausbau der Dorfstraße in Au) – doch in den Jahren danach bleiben jeweils Einnahmen von mehreren hunderttausend Euro aus. Deshalb gibt es die Idee, das Geld an anderer Stelle einzunehmen.

Kämmerer Markus Weiß schlug gestern Abend im Stadtrat vor, über eine Erhöhung der Grundsteuer nachzudenken. Das würde fast alle Bürger treffen (die Eigentümer oder Mieter sind). Aber die Belastung wäre auf vielen Schultern verteilt und damit in einem vertretbaren Rahmen, so Weiß. Der Vorschlag stieß auf ein geteiltes Echo. Im Rathaus geht’s um Geld: Weil die Bürger für Straßenbauarbeiten nicht mehr zur Kasse gebeten werden können, fehlt der Stadt Illertissen Geld. Der Freistaat springt nicht ein. Deshalb soll die Grundsteuer steigen. Bild: Jens Büttner/dpa (Symbol)

Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dunkle Wolken über der Finanzwelt: Düstere Bilder werden in diesen Tagen heraufbeschworen, wenn es um die wirtschaftliche Zukunft in Europa geht. Kämmerer Weiß beobachtet die Entwicklungen genau, geht momentan aber weiter von einem „stabilen Umfeld“ aus. Eine Rezession sei nicht in Sicht – auch wenn sich das ändern könne. Brexit und Schuldenstreit in Italien seien große Unwägbarkeiten. Bei der Schätzung der Illertisser Einnahmen aus den Steuern geht Weiß eher zurückhaltend vor. „Dann haben wir einen Puffer.“ Die Vorgehensweise habe sich bewährt. Haushalt: In Illertissen sprudeln die Steuerquellen Noch sprudeln die Steuerquellen: Aus den Einkommen der Bürger rechnet Illertissen 2019 vorsichtig mit Einnahmen von 10,6 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer sind 9,5 Millionen Euro angesetzt – in den beiden zurückliegenden Jahren wurden tatsächlich jeweils über zehn Millionen eingenommen. Den Einnahmen stehen hohe Ausgaben gegenüber: Mit 10,1 Millionen Euro fordert der Landkreis ein großes Stück vom Illertisser Kuchen, das ist ein Viertel des Budgets für die laufenden Kosten (Verwaltungshaushalt). Viel Geld gibt Illertissen zudem für Personal (rund 8,8 Millionen Euro) und Kinderbetreuung (etwa 3,2 Millionen) aus. Und dann ist da noch die Sache mit den kostenlosen Kindergärten: Im Laufe des kommenden Jahres wird der Freistaat 100 Euro pro Kind und Monat zuschießen, wodurch die Betreuung für die Eltern (zumindest in Illertissen) dann gratis ist. Das stellt die Stadtverwaltung vor ein Problem: Es gibt Befürchtungen, dass Eltern vorsorglich die Maximalzeit von zehn Stunden pro Tag buchen, ihr Kind dann aber nicht so lange in die Einrichtung bringen. Das soll vermieden werden. Die größte Investition im Illertisser Haushlat für 2019 ist der Bau des Feuerwehrhauses. Bild: Florian Ankner

Auch an Investitionen hat sich Illertissen für das Jahr 2019 viel vorgenommen: Der Vermögenshaushalt (Käufe und Bauten) umfasst zirka 16 Millionen Euro, davon entfallen über zwölf Millionen Euro auf Baumaßnahmen – und damit „eine Wahnsinnssumme“, wie Weiß sagte. Die Errichtung des Feuerwehrhauses an der Unterrother Straße ist ein Mammutprojekt, sechs Millionen sind veranschlagt. Für den Bau der neuen Kita an der Mozartstraße sind 1,5 Millionen Euro eingeplant, für den Umbau der Kita Regenbogenland 300000 Euro. Viel Geld wird Illertissen in die Straßen stecken: Der zweite Bauabschnitt der Vöhlinstraße (bergaufwärts) soll samt Kanal etwa 1,5 Millionen Euro kosten, beginnen soll der Ausbau der Dorfstraße in Au, hier sind 590000 Euro eingeplant. Kämmerer Markus Weiß plant Griff in die Rücklagen Finanziert werden soll das alles durch einen Griff in die Rücklagen. Weil Illertissen einiges Geld auf der hohen Kante hat, muss Kämmerer Weiß keinen neuen Kredit aufnehmen. Der Ersparnisse schrumpfen von jetzt 13,1 Millionen Euro auf dann 7,3 Millionen (Ende 2019). Die durch die Staatsregierung abgeschafften Strabs machen Illertissen finanziell zu schaffen: In den vergangenen Jahren rechnete Kämmerer Weiß für Straßenbauten stets mit Einnahmen von einer Million Euro von den Anliegern – die entfallen, der Staat bietet 2019 50000 Euro als Kompensation an. Es ergebe sich eine „wesentliche Finanzierungslücke“, so Weiß. Um die ansatzweise zu schließen, könnte die Grundsteuer von 325 auf 360 Prozent steigen. Möglicherweise ab 1. Januar 2020, rund 200000 Euro würden jährlich eingenommen. Im Rathaus geht’s um Geld: Weil die Bürger für Straßenbauarbeiten nicht mehr zur Kasse gebeten werden können, fehlt der Stadt Illertissen Geld. Der Freistaat springt nicht ein. Deshalb muss wohl die Grundsteuer steigen. Bild: Alexander Kaya

Rat Ansgar Batzner (Freie Wähler) war skeptisch: Mit Blick auf die für 2019 überschaubaren Ausfälle von 180000 Euro fragte er, ob es keine „anderen Wege“ gebe. Rat Wilhelm Fischer (CSU) bemerkte, Sparen sei eine Alternative. Weiß betonte, es sei grundsätzlich immer möglich, „Standards abzubauen und freiwillige Leistungen zurückzufahren“. Bürgermeister Jürgen Eisen sagte, das Ende der Strabs sei eine „Kurzschlussreaktion“ der Staatsregierung gewesen. „Das Geld muss irgendwo herkommen, sonst können wir keine Straßen reparieren.“ Höhere Grundsteuer: Häuslebesitzer zahlen 15 bis 20 Euro mehr pro Jahr Rätin Heidi Ritsche-Thoma (Freie Wähler), wollte wissen, was die höhere Grundsteuer die Bürger tatsächlich kosten werde. Die Antwort: Zwischen 15 und 20 Euro pro Jahr, davon sei jedenfalls bei einem Einfamilienhaus auszugehen. Für jenes belaufe sich die Steuer auf 150 bis 200 Euro jährlich, die Erhöhung liege im Bereich von zehn Prozent. Damit könnten die meisten gut leben, vermutete Ritsche-Thoma. Einen Beschluss fassten die Räte nicht. Der ist im Februar vorgesehen, wenn der Haushaltsplan für 2019 beraten wird. Warum die Abschaffung der Strabs in Illertissen so ein großer Zankapfel ist - mehr dazu lesen Sie hier: In Illertissen droht neuer Ärger über alte Straßen



