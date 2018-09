vor 46 Min.

Hoffnung für Waldbesitzer: Borkenkäfer richtet weniger Schaden an

Borkenkäfer schädigte die Bäume im Landkreis Unterallgäu weit weniger als befürchtet. Das war kein Zufall.

Von Johann Stoll

Schon im späten Frühjahr war das Schlimmste zu befürchten. Die Trockenheit alarmierte Förster und Waldbesitzer im Landkreis: Der Borkenkäfer könnte bei diesen Bedingungen in den heimischen Wäldern ein Festmahl veranstalten. Getroffen hat es das Unterallgäu letztlich weniger als prophezeit. „Insgesamt lief 2018 sogar einen Tick besser als 2017“, sagte nun Rainer Nützel, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim.

Dass der Käfer trotz der anhaltenden Trockenheit weniger Schäden verursacht hat, sei aber kein Zufallsprodukt. Die staatlichen Forstdienststellen haben laut Nützel ebenso konsequent gehandelt wie die meisten Privatwaldbesitzer. Diese Einschätzung teilt auch Hermann S.Walter, Forstbetriebsleiter aus Ottobeuren. Allein die Mengen an geschlagenem Holz, die die Forstbetriebsgemeinschaften in den vergangenen Wochen und Monaten vermarktet haben, zeigt laut Forstamtsleiter Nützel: „Das befallene Holz ist tatsächlich aus den Wäldern geholt worden.“

Es gab den Experten zufolge keinen großflächigen Befall. Es waren allerdings immer wieder einzelne Bäume von Käfern angegriffen worden. Schnelles Handeln war geboten, weil sonst die Gefahr bestand, dass gleich die nächste Generation ausschwärmt.

Befall erkennt man an blauen Rand am Stamm

Zu erkennen sei der Befall an einem fleckigen blauen Rand am Stamm, verursacht durch einen Pilz. Das schlägt sich auf den Preis nieder, den die Waldbesitzer erlösen können. Wurden zu Jahresbeginn noch zwischen 85 und 90 Euro je Festmeter bezahlt, liegt der Preis laut Nützel jetzt bei rund 55 Euro.

Im Bereich des Forstbetriebes Ottobeuren werden im Schnitt rund 100000 Festmeter Holz pro Jahr geerntet. Heuer seien es bisher erst 19000, sagte Walter. Diese Mengen, verursacht durch den Käfer, „sind überschaubar“, fügte der Forstbetriebsleiter hinzu. Sehr aufwendig war es allerdings, den Borkenkäfer aufzuspüren. Allein dafür haben Walter und seine Mitarbeiter heuer bereits mehr als 4000 Arbeitsstunden aufgewendet.

Viel stärker als die heimischen Wälder hat es laut den Experten jene in Nordbayern getroffen. Noch schlimmer stelle sich die Lage in Tschechien dar, wo es bereits drei Sommer hintereinander extrem trocken gewesen sei, sagte Walter. Dort stehe auf ganzen Berghängen keine Fichte mehr. In diesem Sommer sei in Tschechien noch wesentlich weniger Regen gefallen als hierzulande.

