28.06.2020

Hoher Besuch zu Priesterjubiläum in Kellmünz: Bischof hält Festpredigt

Plus Monsignore Horst Grimm kann sein 50. Priesterjubiläum zwar nicht feiern wie geplant. Hohen Besuch aus Augsburg bekommt er trotzdem.

Von Zita Schmid

Besondere Anlässe sollen gebührend gefeiert werden. So auch das Goldene Priesterjubiläum von Monsignore Horst Grimm, das trotz Corona-Beschränkungen mit einem Festgottesdienst in der Kellmünzer Martinskirche begangen wurde. Altenstadts Pfarrer Thomas Kleinle sagte während seiner Begrüßung: „50 Jahre Weihejubiläum ist eine enorme Zeit, und ich denke, ein guter Grund zum dankbar Zurückzublicken und zum Feiern.“ Willkommen heißen konnte Kleinle auch jemanden, der selbst erst vor Kurzem eine Weihe erhalten hat, nämlich den neuen Bischof Bertram Meier.

35 Bilder Goldenes Priesterjubiläum von Monsignore Horst Grimm Bild: Zita Schmid

Neben der Kirche formierten sich Fahnenabordnungen von Kellmünzer Vereinen. Der inzwischen schon gewohnte Mundschutz konnte das festliche Bild, das die stattlichen Fahnen boten, nur wenig trüben. Neben der Kellmünzer Martinskirche befindet sich das Wohnhaus des Monsignore. Von dort aus startet dann ein kleiner Festzug hin zur Kirche, der von Musikern der Kellmünzer Musikkapelle, die sich in gebührenden Abstand neben der Kirche aufgestellt hatte, begleitet wurde. Angeführt wurde der Zug dabei von den Fahnenabordnungen, dann folgte eine kleine Auswahl Kellmünzer Ministranten und schließlich auch der Jubilar mit seinem besonderen Gast Bischof Meier.

Der Bischof predigte über die Emmausjünger

Als Freund und „jahrzehntelanger Weggefährte“, der sich selbst als Festprediger für sein Goldenes Priesterjubiläum angeboten habe, stellte Grimm den Bischof dann in der Kirche vor. Für sein Jubiläum hatte sich Grimm als Evangelium die Geschehnisse der zwei Emmausjünger ausgesucht. Festprediger Bischof Meier griff die biblische Erzählung der Jünger von ihrem Weg von Emmaus nach Jerusalem auf. Er sprach von einem „Gott in Bewegung“, der die noch traurigen und vom Tod Jesu schockierten Jünger begleitete. Den Jüngern habe der auferstandene Jesus dabei „Licht in die Gerüchteküche nach Ostern“ gebracht, habe die Schrift und Geschehnisse erklärt und ihnen so auch die Traurigkeit genommen. So wie den Emmausjüngern geselle sich Gott immer wieder zu den Menschen, sagte der Bischof. Die biblische Geschichte sei deshalb nichts für die „Mottentruhe“.

Grimm, der sich vor 50 Jahren in den Dienst für Gott und die Menschen gestellt hat, beschrieb der Bischof als Priester, der auch in schwierigen Zeiten bei den ihm anvertrauten Menschen geblieben sei. „Als Pfarrer warst und bist du ein einfühlsamer Tröster“, sagte der Bischof. Grimm lernte, wie bereits berichtet, zunächst Handschuhmacher und wählte erst später den Priesterberuf. Darauf habe er quasi aufbauen können. Denn er habe „ein Händchen, um mit Menschen umzugehen – mit Gespür und Entschlossenheit, mit Humor und Zugewandtheit! Gott vergelte Dir alle Mühen“, sagte Meier an seinen Freund gewandt. Die vollständige Predigt des Bischofs wurde auch live im Internet übertragen und kann noch auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde angeschaut werden:

Am Sonntag jährte sich die Primiz von Monsignore Grimm auf den Tag genau zum 50. Mal. Der 28. Juni 1970 war damals für ganz Kellmünz ein großes Fest. Grimm war später 36 Jahre Pfarrer in Jettingen, Dekan von Günzburg und Regionaldekan von Neu-Ulm. Auch ein halbes Jahrhundert später hätte es eine Feier mit vielen Gästen werden sollen. So wollte etwa der Kirchenchor von Jettingen beim Gottesdienst singen. Stattdessen schickten sie Musikaufnahmen, die nun am Sonntag abgespielt wurden. Hinterher hatten die Kellmünzer im Kirchhof einen großen Stehempfang geplant.

Das Fest musste mehrere Nummern kleiner ausfallen

Doch Corona hat alles durcheinandergebracht. Noch Mitte Mai wusste der Monsignore nicht, ob er überhaupt zum geplanten Datum feiern oder das Fest vielleicht verschieben sollte. Schließlich kam der Entschluss, am 28. Juni festzuhalten und den Gottesdienst mit eingeschränkter Besucherzahl in der Kirche abzuhalten. So ließen es sich die Kellmünzer auch nicht nehmen, ihrem Monsignore, der vor zehn Jahren als Ruhestandspriester in die Marktgemeinde zurückkehrte und seither hier in der Pfarrei aushilft, im Rahmen des Möglichen einen schönen Tag zu bereiten.

Als „einen aus unserer Mitte“, zu dem die Kellmünzer ein besonderes Vertrauensverhältnis hätten, beschrieb ihn Bürgermeister Michael Obst. „Wir sind froh und dankbar, dass wir Sie haben“, meinte Rosi Kiechle, die für die Kellmünzer die Vereine und die kirchlichen Gremien sprach und wie Obst Geschenke und Glückwünsche überreichte. Als „geschätzten und beliebten Mitbruder“, der „das Herz am rechten Fleck“ beschrieb ihn Pfarrer Franz Wespel, Grimms Nachfolger, der aus Jettingen gekommen war.

Themen folgen