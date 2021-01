Homeoffice im Landkreis Neu-Ulm: Die Frage ist nicht ob, sondern wie

Plus Nicht nur die Corona-Krise zwingt die Unternehmen dazu, sich dauerhaft mit dem Thema Homeoffice zu befassen. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist doppelt wichtig.

Wo erreiche ich Sie gerade? Es ist die derzeit am Telefon wohl meistgestellte Frage im Geschäftsleben. Die Antwort lautet darauf immer häufiger: Zu Hause. Vor einem Jahr war kaum vorstellbar, wie viele Menschen derzeit nicht an ihren Schreibtischen in der Firma oder Behörde sitzen. Und das Erstaunliche ist: Es funktioniert in der Regel, und es funktioniert in weit mehr Bereichen, als noch vor Monaten gedacht.

Die Frage, ob wir Homeoffice brauchen, stellt sich gar nicht mehr. Inzwischen geht es viel mehr um die Frage, wie das Homeoffice aussehen soll. Laptop, Telefon und eine einigermaßen stabile Internetverbindung sind die Minimalausstattung, wenn man ab und zu daheim arbeiten möchte. Doch wenn die Heimarbeit zum Dauerzustand wird, weil noch lange kein Ende der Corona-Zeit in Sicht ist, wird auch das Drumherum immer entscheidender. Eine dauerhaft sitzende Tätigkeit kann genauso krank machen wie körperliche Arbeit, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und die meisten handelsüblichen Küchenstühle mögen zwar für ein ausgiebiges Abendessen ausgelegt sein. Einen Acht-Stunden-Tag sollte man nicht allzu häufig darauf verbringen.

Arbeiten im Homeoffice: Wer kontrolliert die Gesundheit?

Die meisten Firmen achten längst darauf, dass ihre Mitarbeiter in den Büros ordentliche Stühle, geeignete Tischhöhen und in korrekter Blickhöhe aufgestellte Bildschirme vorfinden. Daheim am Küchentisch kontrolliert allerdings niemand, ob das Arbeiten auch gesund ist. Dabei ist die Gesundheit der Mitarbeiter angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen ja genau das, was Politik und Firmen schützen wollen, wenn sie möglichst viele Menschen zum Arbeiten nach Hause schicken.

Künftig werden noch mehr Menschen ins Homeoffice müssen

Die jüngsten Signale aus Berlin deuten darauf hin, dass noch deutlich mehr Menschen zu Hause arbeiten werden müssen. Noch striktere Maßnahmen sind im Gespräch, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Und selbst wenn die Pandemie langsam wieder unter Kontrolle kommt, wird das Thema Homeoffice die Firmen nicht mehr verlassen. Ob sie es wollen oder nicht: Die Unternehmen müssen das Thema ernst nehmen – und das bedeutet nicht nur, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken.

Neben stabilen Internetverbindungen gehört dazu dann auch eine stabile Gesundheit am Heim-Arbeitsplatz. Darüber müssen sich die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft Gedanken machen – natürlich gerne auch am Heimarbeitsplatz.

