vor 16 Min.

Hund bringt Fahrradfahrer in Illertissen zu Fall

Ein Fahrradfahrer hat sich in Illertissen bei einem Sturz verletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter. Was passiert ist.

Wegen eines Hundes ist am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer in Illertissen gestürzt. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 57-jährige Mann mit seinem Fahrrad auf dem Schotterweg entlang des Illerkanals in nördlicher Richtung. Im Bereich der Dietenheimer Straße kam ihm ein Mann mit drei freilaufenden Hunden entgegen. Eines der Tiere rannte vor das Fahrrad des 57-Jährigen. Der Mann kam dadurch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Zu einer Kollision zwischen Hund und Fahrrad kam es vermutlich nicht. Jedenfalls blieb das Tier unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro, so Schätzungen. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht: Dieb stiehlt Geldbörsen aus Umkleidekabine in Buch

Themen Folgen