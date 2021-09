Illereichen

18:28 Uhr

Altenstadts jüdisches Erbe ist nicht vergessen

Nach jüdischer Tradition legen Besucher Steine auf die Gräber. Auch in Altenstadt sind die Menschen, die hier lebten, nicht vergessen.

Plus Auf dem jüdischen Friedhof in Illereichen erinnert Heimatpfleger Alwin Müller daran, wie die Menschen in Altenstadt einst friedlich miteinander lebten.

Von Zita Schmid

Wie ein ehrwürdiges kleines Heer steinerner Zeitzeugen stehen die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Illereichen. Einige von ihnen sind stellenweise mit Moos bewachsen. Manche sind schief, denn die Witterung hat den meist aus Sandstein gefertigten Grabsteinen im Laufe der vielen Jahre zugesetzt. Die Grabstätte gehört mit zum historischen sowie kulturellen jüdischen Erbe von Altenstadt. Zum Tag der Jüdischen Kultur am 5. September gab eine Führung Einblicke in das Leben der jüdischen Gemeinde. Wie sich bei der Führung mit Heimatpfleger Alwin Müller zeigte, verknüpfen sich damit auch ganz persönliche Erinnerungen.

