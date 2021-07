Lehrer Gerhard Kurz verstorben: Die Umwelt war ihm immer wichtig

Plus Gerhard Kurz ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Viele kennen ihn durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Natur, vor allem gegen Kiesabbau machte er sich stark.

Er war ein unermüdlicher Kämpfer für Umwelt und Natur, war von einem drohenden Klimawandel überzeugt als noch nicht viele davon sprachen. Sein Credo hieß, Bäume anzupflanzen, um so einen Ausgleich zu schaffen und helfen, dieser Erdveränderung zu begegnen. Jetzt ist Gerhard Kurz, einst Studiendirektor am Illertal-Gymnasium, nach kurzer Krankheit gestorben.