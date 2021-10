Unachtsamkeit und geringe Abstände führen zu mehreren Unfällen auf der A7

Plus Allein am Samstag haben sich auf der A7 bei Altenstadt fünf Unfälle ereignet. Polizei und Feuerwehr ärgern sich erneut über die fehlende Rettungsgasse.

Feuerwehren, Polizei, Autobahnmeisterei und Abschleppdienste sind am Samstag gleich mehrmals auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen im Einsatz gewesen. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nur einmal benötigt. Aufgrund sehr starken Reiseverkehrs war es im Laufe des Tages mehrfach zu stockendem Verkehr und Staus in nördlicher Richtung gekommen. Dabei ereigneten sich insgesamt fünf Auffahrunfälle, für welche die Polizei jeweils Unachtsamkeit und Fehleinschätzung des Abstandes zum vorausfahrenden Auto als Ursache angibt.