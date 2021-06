Illertissen

17:30 Uhr

Badespaß im Illertisser Freizeitbad Nautilla kann noch nicht starten

Plus Die meisten Bäder in der Region konnten schon wieder öffnen - doch im Illertisser Nautilla bleibt geschlossen. Was die Gründe sind - und wie es weitergeht.

Von Rebekka Jakob

"Liebe Bade- und Saunagäste, endlich ist es so weit! Das Nautilla öffnet in Kürze wieder die Bade- und Saunalandschaft. Die letzten Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden. Den genauen Eröffnungstermin teilen wir Ihnen in den nächsten Tagen mit. Wir freuen uns auf Sie! Das Nautilla-Team". Mit diesen Worten begrüßt das Illertisser Freizeitbad derzeit die Besucher seiner Homepage. Geschäftsführerin Gabi Keck und ihr Team würden nur allzu gerne auch im Bad selbst wieder die Gäste begrüßen. Doch etwas Entscheidendes fehlt.

