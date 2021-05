Bauarbeiten: Das tut sich ab nächster Woche auf der A7

Zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt der Autobahn wird gebaut. Das müssen Fahrer in dieser Zeit beachten.

Die Autobahn GmbH Kempten hat Bauarbeiten an der A7 angekündigt. Eine Erneuerung der Fahrbahndecke und Fahrzeugrückhaltesysteme steht zwischen der Anschlussstelle Illertissen und der Anschlussstelle Altenstadt an.

Ab Montag, 17. Mai, sollen die Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den beiden Anschlussstellen stattfinden. Dabei wird zunächst mit der Vorbereitung der eigentlichen Verkehrsführung begonnen. Dazu sollen die Fahrstreifen der A7 in beiden Fahrtrichtung nach außen verlegt und verschmälert werden, um Arbeiten am Mittelstreifen für die spätere Überfahrt zu ermöglichen.

Bauarbeiten an der Autobahn A7: So lange sollen die Arbeiten dauern

In der Nacht zum 31. Mai wird der Richtungsverkehr Würzburg mit auf die Gegenfahrbahn verlegt. Diese Verkehrsführung wird nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich bis zum 31. Juli bestehen bleiben.

Der Verkehr werde in jeder Verkehrsphase auf allen Fahrstreifen mit reduzierter Geschwindigkeit aufrechterhalten. Der Parkplatz Badhauser Wald (Ost) wird für den Zeitraum der Arbeiten gesperrt sein. Neben der Fahrbahndeckenerneuerung auf der Richtungsfahrbahn Würzburg sollen in diesem Bereich auch die Fahrzeugrückhaltesysteme erneuert werden. (AZ)

