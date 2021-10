Baubeginn in Illertissen: Hier entsteht die neue TSV-Halle

Plus Die Arbeiten für das Vereinsprojekt in Illertissen haben begonnen. Doch etwas macht den Bauherren derzeit noch Sorge.

Auf diesen Tag haben sie lange warten müssen, die Mitglieder des TSV Illertissen, am Montag war er nun gekommen: Die Arbeiten für die neue TSV-Sporthalle haben offiziell begonnen. Nicht nur Vorsitzender Ulrich Hartmann und seine Vorstandskollegen sind erleichtert darüber, dass die Baumaschinen jetzt auf dem Gelände an der Bruckhofstraße im Einsatz sind.