Das Büchermobil rollt ab jetzt durch Illertissen

Plus Die Idee zum Büchermobil ist schon älter, jetzt konnte sie endlich umgesetzt werden. Derzeit steht der Bauwagen, der vollgepackt ist mit Lesematerial, am Illertisser Marktplatz.

Von Vorlesegeschichten für die Kleinsten über Jugendliteratur bis zu Romanen für Erwachsene und Sachbücher: Im neuen Illertisser Büchermobil gibt es Lesestoff für alle Altersklassen. Mit seinem blauen Fensterladen, der blauen Tür sowie großer Aufschrift ist das Büchermobil ein kleiner Hingucker, der auf dem Marktplatz auffällt und auch neugierig macht. Den ganzen Oktober über wird es dort stehen, bevor es weiterzieht.