Fahrer in Illertissen begehen Unfallflucht

In einer Engstelle der Auer Straße und auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes haben Fahrer Schäden angerichtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Unfallfluchten, die sich am Donnerstag in Illertissen ereignet haben, beschäftigen derzeit die Polizei.

Am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr war ein 75-Jähriger mit seinem Auto auf der Auer Straße in Illertissen unterwegs. An einer Engstelle durch geparkte Fahrzeuge kam ihm ein anderes Auto entgegen. Der Mann musste deshalb nach rechts ausweichen und touchierte mit seinem Fahrzeug den Bordstein. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt weiter, obwohl er an der Engstelle hätte Vorrang gewähren müssen. Das Fahrzeug des 75-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Unfallflucht auf Parkplatz eines Drogeriemarktes in Illertissen

Sachschaden hat auch am Donnerstagvormittag, gegen 10.45 Uhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße hinterlassen. Hier hatte eine 51-Jährige ihr Auto abgestellt. Als sie nach kurzer Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Fahrerin sah noch einen unbekannten Mann im Bereich ihres Autos auf und ab laufen. Ob es sich hierbei um den Unfallverursacher oder einen wichtigen Zeugen handelte, ist derzeit unklar.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)

