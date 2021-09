Fahrräder kommen in Illertissen unter den Hammer

Nach langer Pause sind in Illertissen wieder Fundräder versteigert worden. Manch einer machte sich auf die Jagd nach Schnäppchen.

Rund drei Dutzend Interessierte haben sich in Illertissen an einem Vorplatz an der Vöhlinstraße getroffen und reckten ihre Köpfe in die Richtung von ausgedienten Garagen, die der Stadt gehören. Gab es da etwas umsonst? Nicht ganz, aber Fahrräder aus dem Fundbüro, die überaus günstig zu ersteigern waren.

Die Gebote begannen im einstelligen Euro-Bereich. Rainer Mahler vom städtischen Bauhof pries seine Ware extra in humorvollen Worten an, um sie zügig an die Frau oder den Mann zu bringen. Währenddessen geleitete Kollege Christian Haaf die fündig Gewordenen zur Kasse, um ihnen nach der Bezahlung die ersteigerten Drahtesel zu übergeben. Oldtimer und Schnäppchen waren unter den rund 35 besitzerlosen Rädern zu finden, wie etwa ein sogenanntes Hollandrad.

Auktionator Mahler warb mit der zugehörigen gut erhaltenen Luftpumpe, „die allein schon mindestens drei Euro wert ist“. Letztlich fand sich für Pumpe und Rad zum Preis von 40 Euro in Alexander Motz ein neuer Besitzer. „Ich habe es genommen, weil es gut dasteht und dazu noch für diesen Preis“, sagte der Illertisser. (lor)