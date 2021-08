"Grande Dame des Seniorenheims": Hermine Tietz wird 100

Plus Am 2. August wird Hermine Tietz 100 Jahre alt. Die Illertisserin erzählt gerne aus ihrem langen Leben und ist auch im hohen Alter dank Zeitungslektüre gut informiert.

Hermine Tietz, geistig fit und gewissermaßen die Grande Dame im Seniorenheim der Caritas in Illertissen, feiert am 2. August 2021 ihren 100. Geburtstag. Wenn sie zu erzählen beginnt, vergisst nicht nur der Zuhörer, sondern auch sie selbst gerne ihr hohes Alter. Ohne das wiederum ihre reiche Erinnerung gar nicht möglich wäre. Als Vertriebene aus dem Sudetenland, Lazarett- oder Krankenschwester und weltreisende Rentnerin ist ihr kaum ein Thema fremd.