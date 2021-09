Illertissen

Hausverbot für vier Ladendiebe in Illertissen

Die Polizei berichtet von Ladendieben, die in Illertissen erwischt wurden.

Zwei Ladendiebstähle an einem Nachmittag sind in einem Supermarkt in Illertissen beobachtet worden. Das hat Folgen für die Täterinnen und Täter.

Am Donnerstagnachmittag haben sich in einem Supermarkt im Saumweg in Illertissen zwei Ladendiebstähle ereignet. Zunächst beobachtete ein Angestellter zwei junge Frauen. Sie steckten laut Polizeibericht jeweils eine Schachtel Zigaretten ein und passierten den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Zeuge stellte sie danach. Ähnlich erging es zwei jungen Männern wenig später. Sie hatten in den Verkaufsräumen einen Schubladenknauf eingepackt und später an der Kasse nicht bezahlt. Die vier Beschuldigten müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten und erhielten zudem ein einjähriges Hausverbot für alle Filialen des Supermarktes. (AZ)

