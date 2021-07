Illertissen

vor 27 Min.

Illertisser Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" startet wegen Regen später

Die Band Pig Ass and the Hoodlums hätte am Samstag in Illertissen spielen sollen.

Wieder muss in Illertissen eine Veranstaltung abgesagt werden. Der Auftritt von Pig Ass and the Hoodlums konnte am Samstag wegen schlechten Wetters nicht stattfinden.

