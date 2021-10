Einbrecher scheitert in Jedesheim an Wohnungstür

Die Polizei berichtet von einem Einbruchsversuch in Jedesheim - und nimmt Hinweise entgegen.

Am Dienstag hat jemand versucht, in einem Mehrparteienhaus an der Bayerstraße in Jedesheim eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Er scheiterte jedoch offenbar oder wurde beim Einbruchsversuch gestört. Wann die Tat geschah, lässt sich laut Polizei bislang nicht eingrenzen. Hinweise, die zum Täter oder der Täterin führen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)