Illertissen

vor 17 Min.

Kraft, Zuversicht und Hoffnung beim Kammerkonzert in Illertissen

Plus Das Orchesterkonzert in St. Martin wird zu einer meditativen Stunde. Das Kammerorchester zeigt dabei ein hohes Maß an Können und Präzision.

Von Claudia Bader

Der Christkönigssonntag ist in der römisch-katholischen Kirche der letzte Sonntag des Kirchenjahres. "Das zurückliegende stand von Anfang bis zum Ende im Zeichen der Pandemie", resümierte Pfarrer Andreas Specker. Trotz deren Auswirkungen dürfe man aber nicht in einem Loch der Frustration versinken, sondern müsse sich mit Bedacht und sorgfältig an Abstandsregel und Hygienevorschriften halten. Für die Besucher des Orchesterkonzerts in der Pfarrkirche St. Martin schien das kein Problem. Dafür erlebten sie eine meditative Stunde, die Kraft, Zuversicht und Hoffnung versprühte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .