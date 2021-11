Krippenausstellung startet in Illertissen ohne offizielle Eröffnungsfeier

Weihnachtsmarkt und Kunstausstellung in Illertissen am ersten Adventswochenende sind abgesagt worden. Bei der Krippenschau im Schloss gibt es Einschränkungen.

Es hätte viel zu sehen gegeben an diesem Wochenende in Illertissen: Neben der Eröffnung des Weihnachtsmarktes stand eigentlich auch die Eröffnung der Jahreskunstausstellung in der Schranne auf dem Programm. Im Museum im Schloss sollte am Freitagabend die Krippenausstellung des Vereins für Heimatpflege feierlich eröffnet werden. Geöffnet wird die Krippenschau nun zwar voraussichtlich, aber eine offizielle Feier wird es nicht geben.

Maximal 15 Personen hätten aufgrund der aktuellen Regelungen dabei sein können, so Ralph Manhalter, der Vorsitzende des Vereins, gegenüber unserer Redaktion. Damit hätte man kaum den Vereinsvorstand und die Gestalter der Ausstellung abdecken können - von Gästen aus der Stadt wie den Bürgermeister kaum zu schweigen. Deshalb soll die aufwendig aufgebaute Ausstellung nun ohne offiziellen Part starten. Solange, wie es eben geht, sagt Manhalter. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Ausstellung nach den aktuellen Vorgaben zeigen können."

Strenge Regeln für den Besuch von Museen im Kreis Neu-Ulm

Derzeit gelten für den Besuch von Museen in Bayern wie auch für andere Freizeiteinrichtungen strenge Regeln. Mindestens bis zum 15. Dezember gilt die 2G-plus-Regelung, Besucher müssen also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen Schnelltest vorweisen. Überschreitet die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt den Wert von 1000, müssen die Einrichtungen ganz schließen. Mit einer Inzidenz von 660 lag der Landkreis Neu-Ulm am Donnerstag noch deutlich darunter.

Regulär ist das Museum Illertissen, in dem die Krippenausstellung auf zwei Räume im Hauptgebäude und im französischen Anbau verteilt ist, donnerstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. (rjk)