Live im Sperrbezirk: Am Ende spielt endlich auch das Wetter mit

Plus Nach dem holprigen Start der Reihe und vielen Kompromissen können Publikum, Bands und Stadt Illertissen zufrieden sein. So liefen die finalen Open-Air-Konzerte.

Traumwetter zum Ausklang von "Live im Sperrbezirk"“: An den letzten zwei Konzerttagen vergangenes Wochenende hatte endlich alles gepasst und die Stimmung war bombig. Entsprechend versöhnlich fällt auch die Bilanz der Open-Air-Reihe aus, die zuletzt nicht nur mit dem Wetter zu kämpfen hatte.